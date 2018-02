Il Napoli torna in vetta

Risultati Serie A 25esima giornata : il Napoli ritorna in testa. Vittorie per Bologna e Benevento : Notizie sul tema Highlights Torino-Juventus 0-1, VIDEO gol del derby: decide Alex Sandro Torino-Juventus Serie A diretta tv e live streaming oggi 18/2 Napoli-Spal 1-0: decide Allan dopo 6 , azzurri ...

Serie A - Il Napoli batte la Spal e torna in testa : Roma, 18 feb. , askanews, Il Napoli batte 1-0 la Spal e si riprende la testa della classifica. Decide un gol di Allan. In coda spettacolo a Benevento. I sanniti battono 3-2 il Crotone e salgono a ...

Serie A - il Napoli torna in testa : 16.57 Con un gol di Allan, il Napoli batte la Spal e si riprende la vetta scavalcando la Juventus. Vittorie anche per il Bologna e il fanalino di coda Benevento. BENEVENTO-CROTONE 3-2 BOLOGNA-SASSUOLO 2-1 Napoli-SPAL 1-0 ATALANTA-FIORENTINA ore 18 MILAN-SAMPDORIA ore 20.45 LAZIO-H.VERONA (lunedì) TORINO-JUVENTUS 0-1 (12.30) GENOA-INTER 2-0 (ieri) CHIEVO-CAGLIARI 2-1 (ieri) UDINESE-ROMA ...

Verdi ritorna sul grande rifiuto : “Non ho detto ‘no’ al Napoli - ho detto ‘sì’ al progetto Bologna” : Nel calciomercato invernale che ha chiuso i battenti il 31 gennaio alle ore 23.00, il Napoli ha provato in ogni modo ad acquistare un esterno offensivo. Prima ci ha provato per Simone Verdi incassando il rifiuto del calciatore, poi per Matteo Politano trovando il muro del Sassuolo. Proprio il calciatore del Bologna, che è stato ad un passo dal vestire l’azzurro, […] L'articolo Verdi ritorna sul grande rifiuto: “Non ho detto ...

Hamsik : 'Chiediamo scusa ai tifosi'. Il Napoli torna a far sul serio in campionato : Il pensiero di Marek Hamsik è la sintesi perfetta di un Napoli troppo brutto per essere vero. 'Chiediamo scusa ai nostri tifosi', ha spiegato il capitano dopo il ko per 3-1 contro il Lipsia maturato ...

Matteo Renzi torna a Napoli : sabato al teatro Sannazaro : Il segretario del Pd Matteo Renzi sarà sabato pomeriggio a Napoli al teatro Sannazaro di via Chiaia. L'appuntamento di Renzi è fissato alle ore 18, lo si apprende dal Pd campano.

Susy Paci ritrovata a Napoli/ Perché non è ancora tornata ad Arezzo? La sua verità a Pomeriggio 5 : Susy Paci ritrovata a Napoli: Perché non è ancora tornata ad Arezzo dalla sua famiglia? La sua verità a Pomeriggio 5. Le ultime notizie sulla donna scomparsa per 19 giorni(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 17:23:00 GMT)

Napoli - Ghoulam/ Il terzino torna la prossima stagione : si pesca fra gli svincolati? : Napoli, Ghoulam, il terzino torna la prossima stagione: si pesca fra gli svincolati? La dirigenza starebbe pensando ad alcuni calciatori svincolati per la fascia mancina(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 15:09:00 GMT)

Il Napoli vola in testa alla classifica : il Mattino dei tifosi torna a Quarto : Il Napoli torna in testa alla classifica, Anna Trieste va a Quarto per una puntata speciale del Mattino dei tifosi.

tornato il Napoli show Quattro gol alla Lazio per riprendersi la vetta : nostro inviato a Napoli Era la notte più difficile dal punto di vista psicologico: il nuovo infortunio di Ghoulam alla vigilia, un avversario di qualità che ama il bel gioco come gli azzurri, perfino ...

Il Napoli torna in testa : Il Napoli ha battuto la Lazio per 4-1 nel terzo anticipo di oggi del campionato di Serie A. Con questo successo la squadra di Sarri torna al comando della classifica, con 63 punti e a +1 sulla ...