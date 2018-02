Il Napoli risponde alla Juve | di nuovo primo

Serie A - 25^ giornata : il Napoli risponde alla Juve - bagarre totale in zona salvezza - il Benevento coltiva un sogno! : 1/18 Gerardo Cafaro/LaPresse ...

Napoli-Lazio 4-1 - Callejon risponde a De Vrij - Mertens chiude la rimonta : Più il cammino si fa difficile, più il Napoli capolista si esalta. Contro la Lazio è entrata in campo una squadra tesa per l'infortunio di Ghoulam, l'emergenza in difesa e il sorpasso momentaneo della ...

LIVE Pagelle Napoli-Lazio - Serie A 2018 in DIRETTA : 1-1. Callejon risponde a De Vrij : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale delle Pagelle di Napoli-Lazio, big match della 24ma giornata di Serie A. I partenopei hanno bisogno di una vittoria per rispondere alla Juventus,...

Napoli-Lazio 1-1 | La diretta Callejon risponde a De Vrij : È il big match della 24esima giornata di serie A, l'anticipo del sabato sera con vista sullo scudetto. Il Napoli vuole riprendersi il primo posto dopo la vittoria della Juve a Firenze; la...

Il Napoli risponde alla Juventus : basta Mertens per il sorpasso : Il duello a distanza tra la Juve e il Napoli va avanti senza sorprese: al temporaneo allungo dei bianconeri (7-0 sul Sassuolo) gli azzurri hanno risposto vincendo il derby a Benevento. Pronostici...

Il Napoli risponde alla Juve e resta al comando : Benevento battuto e controsorpasso alla Juventus riuscito. Ma anche in una serata in cui si riappropria del comando perso nel pomeriggio il Napoli non può sorridere fino in fondo per l'infortunio di ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata - diretta live score : Napoli in campo per rispondere alla Juventus! : Risultati Serie A: Classifica aggiornata e la diretta live score delle partite di domenica nella 23^ giornata. La Juventus travolge il Sassuolo, Milan frenato a Udine, vince la Roma(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 20:21:00 GMT)

Il Napoli risponde alla Juve : 3-1 al Bologna : Il Napoli risponde alla Juve: 3-1 al Bologna Due gol in una manciata di minuti, Verdi subito fuori per stiramento poi gli azzurri portano a casa il match. Genoa-Udinese 0-1,Torino-Benevento 3-0, Cagliari-Crotone 1-0 e Fiorentina-Verona 1-4. Ora Milan-Lazio, stasera Roma-Samp Continua a leggere L'articolo Il Napoli risponde alla Juve: 3-1 al Bologna sembra essere il primo su NewsGo.

Il Napoli risponde alla Juve. Crolla la Fiorentina : Il controsorpasso del Napoli che risponde alla Juve battendo il Bologna, il crollo del Benevento a Torino, quello casalingo della Fiorentina con il Verona, ma anche espulsioni e qualche episodio poco ...

Il Napoli risponde alla Juve : 3-1 al Bologna : Due gol in una manciata di minuti, Verdi subito fuori per stiramento poi gli azzurri portano a casa il match. Genoa-Udinese 0-1,Torino-Benevento 3-0, Cagliari-Crotone 1-0 e Fiorentina-Verona 1-4. Ora Milan-Lazio, stasera Roma-Samp

Serie A - 22^ giornata : il Napoli risponde alla Juve - il Verona ‘salva’ Pecchia - Toro ed Udinese vogliono l’Europa : 1/34 LaPresse/Jennifer Lorenzini ...

Napoli risponde a De Laurentiis : «Il tuo compito è vincere» : Striscione indicativo quello spuntato nelle prime ore del giorno a Via Marina, nel centro città. Una risposta nemmeno tanto velata alle parole di Aurelio De Laurentiis, che nelle ultime ore...

Sturaro risponde pesantemente agli insulti di un ragazzino tifoso del Napoli Video : I calciatori, si sa, sono da sempre gli idoli dei ragazzini italiani, che sognano di diventare come loro. Immaginatevi di avere 12 anni, di commentare un link sui social, e di avere una risposta diretta da un campione di Serie A: sareste al settimo cielo, ma non è questo il caso del piccolo #tifoso del Napoli, che è stato coinvolto in un pesante scambio di battute con Stefano Sturaro. Lo scambio di insulti e le scuse del giocatore Il primo ...

