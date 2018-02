Il film consigliato di oggi | domenica 18 febbraio | The forgotten

Il film consigliato di oggi - sabato 17 febbraio : Il Professor Cenerentolo : Leonardo Pieraccioni è il protagonista de Il Professor Cenerentolo, film consigliato per la prima serata di sabato 17 febbraio. Si tratta della dodicesima commedia diretta dall’attore fiorentino ed è ambientata a Ventotene, splendida isola del Lazio. Stavolta Pieraccioni si calerà nei panni di un detenuto, ex ingegnere, che proprio come nella favola di Cenerentola deve fare ritorno (al carcere, non a casa!) entro lo scoccare della ...

Il film consigliato di oggi - venerdì 16 febbraio : La felicità è un sistema complesso : Candidato a due David di Donatello, arriva in prima tv sulla Rai La felicità è un sistema complesso, film consigliato per la serata di venerdì 16 febbraio. La commedia, del 2015, è interpretata da Valerio Mastandrea, nei panni di un intermediario un pò particolare: il suo lavoro consiste infatti nel convincere imprenditori e giovani ereditieri di complessi industriali a vendere ad altri per evitare il fallimento. film consigliato: La felicità è ...

Il film consigliato di oggi - giovedì 15 febbraio : Pompei : Se amate le pellicole catastrofiche e quelle epiche, stasera il film consigliato per voi racchiude entrambi i generi. Pompei vi racconterà la storia d’amore tra un giovane gladiatore e una bella nobile, sullo sfondo dell’eruzione del Vesuvio che distrusse la città campana nel 79 d.C. film consigliato oggi: Pompei Pompei (2014), film suggerito per la prima serata di giovedì 15 febbraio, andrà in onda su Rai 2 alle 21.20. La pellicola, ...

Il film consigliato di oggi - martedì 13 febbraio : Fabrizio De André – Principe libero : Dopo l’anteprima di gennaio sul grande schermo, arriva in tv il biopic in due parti Fabrizio De André-Principe libero, film consigliato di oggi. La prima puntata sarà trasmessa stasera, martedì 13 febbraio, su Rai 1. Per i fan di De André, ma anche per gli appassionati di musica e pellicole biografiche in generale, sicuramente questo sarà un appuntamento immancabile. film consigliato: Fabrizio De André-Principe libero La prima parte di ...

Il film consigliato di oggi - lunedì 12 febbraio : The Eagle : Buongiorno e buon inizio settimana a tutti! Il film consigliato per questo lunedì, 12 febbraio, è l’epico/avventuroso The Eagle, ispirato ad una leggenda sulla scomparsa di una legione romana nel II secolo. La pellicola, ricca di azione e avventura, è diretta da Kevin MacDonald (regista del pluripremiato L’ultimo re di Scozia) ed interpretata da Channing Tatum. film consigliato: The Eagle In onda su Rai 3 alle 21.15, The Eagle, il ...

Il film consigliato di oggi - domenica 11 febbraio : Chiamatemi Francesco – Il Papa della gente : Nella prima serata della domenica di Canale 5, una prima tv da non perdere! Il film consigliato di oggi, 11 febbraio, è Chiamatemi Francesco-Il Papa della gente, che racconta la storia della giovinezza di Jorge Bergoglio e di come è diventato Pontefice. Un meraviglioso film biografico per ripercorrere le tappe del Santo Padre dagli anni nell’ordine dei Gesuiti, durante la dittatura argentina di Videla, al 13 marzo 2013, data della sua ...

Il film consigliato di oggi - sabato 10 febbraio : Rush : Se siete appassionati di gare automobilistiche, o più in generale di pellicole di genere sportivo, non perdetevi il film consigliato di oggi, 10 febbraio: Rush. Dal grande regista Ron Howard, il film racconta la nota rivalità, negli anni ’70, tra i due piloti di Formula 1 James Hunt e Niky Lauda. Il ritratto dei due campioni, in pista e nella vita privata. film consigliato: Rush Il biografico/sportivo Rush, film suggerito per la vostra ...

Il film consigliato di oggi - venerdì 9 febbraio : Il giovane favoloso : Se siete indecisi su quale film vedere stasera, venerdì 9 febbraio, ecco un’interessante proposta per voi: il film consigliato di oggi è lo storico biografico Il giovane favoloso. La pellicola, di produzione italiana, è incentrata sulla (breve) vita del tormentato poeta Giacomo Leopardi, interpretato da Elio Germano. Anche qui l’attore romano ha dato prova della sua bravura e per il ruolo si è aggiudicato il terzo David di Donatello ...

Il film consigliato di oggi - giovedì 8 febbraio : Un anno da leoni : Se amate le commedie, questa sera, giovedì 8 febbraio, c’è una prima tv Rai a cui non potete mancare! Il film consigliato di oggi è Un anno da leoni, la storia di tre uomini che hanno in comune il “birdwatching” (studio degli uccelli) e decidono di partecipare ad una gara che li vedrà lontani da casa per un anno. Le avventure non mancheranno, e il distacco dalle rispettive famiglie darà modo loro di riflettere sulla propria ...

Il film consigliato di oggi - mercoledì 7 febbraio : Il fuoco della vendetta : Due fratelli, due destini legati a doppio filo e una rabbiosa vendetta, per un intenso thriller del 2013 interpretato da un grande cast. Christian Bale e Casey Affleck saranno protagonisti del film consigliato di oggi: Il fuoco della vendetta. Vi piace come prospettiva per la serata? Allora continuate a leggere per avere più informazioni! film consigliato: Il fuoco della vendetta Il fuoco della vendetta (titolo completo Il fuoco della ...

Il film consigliato di oggi - martedì 6 febbraio : Il capitale umano : Se amate le pellicole italiane e la grande regia di Paolo Virzì, stasera non potete perdervi Il capitale umano, film consigliato di oggi. Di genere drammatico, ha ricevuto svariati premi cinematografici italiani, di cui ben 7 David di Donatello e 7 Nastri d’argento. Interpretato da Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi, Fabrizio Gifuni e Valeria Golino, Il capitale umano racconta di un ciclista ucciso da un pirata della strada e di ...

Il film consigliato di oggi - lunedì 5 febbraio : In punta di piedi : Questa sera, lunedì 5 febbraio, Rai 1 propone una pellicola ispirata a fatti veri, il sogno di una bambina intrecciato alla crudele realtà della camorra. Il film consigliato di oggi è In punta di piedi, la storia di tre donne e della loro coraggiosa battaglia per sottrarsi ad un destino già scritto. Una bambina (figlia di un malavitoso) che vuole diventare ballerina classica, sua madre e la sua insegnante di danza. film consigliato: In punta di ...

Il film consigliato di oggi - domenica 4 febbraio : Una donna contro tutti – Renata Fonte : Da non perdere questa sera, domenica 4 febbraio, l’ultimo appuntamento con il ciclo Liberi sognatori, che già ci ha raccontato le storie di Libero Grassi, Mario Francese ed Emanuela Loi. Una donna contro tutti-Renata Fonte, il film consigliato di oggi, è basato sulla vita di Renata Fonte, Assessore del comune di Nardò (Lecce) che si oppose con tutte le sue forze alla distruzione dell’area naturale di Porto Selvaggio. film ...

Il film consigliato di oggi - sabato 3 febbraio : Il principe abusivo : Nuovo appuntamento questo sabato sera, 3 febbraio, con la comicità di Alessandro Siani: il film consigliato per voi è Il principe abusivo, che segna l’esordio di Siani come regista. A questa commedia, del 2013, ne sono seguite altre due (Si accettano miracoli, del 2015, e Mister Felicità, del 2017), andate in onda i sabati scorsi. Ne Il principe abusivo, l’attore napoletano sarà un giovane disoccupato, scroccone e rozzo, ...