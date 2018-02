il doppio binario della campagna Pd

huffingtonpost

(Di domenica 18 febbraio 2018) La foto di giornata, a sinistra, immortala una, diciamo così, duale. Come se il partito (il Pd di Renzi), e il governo (di Gentiloni) viaggiassero su binari diversi, pur all'interno di un canovaccio elettorale comune. Ma è diversa la proiezione sul futuro. Ecco Matteo Renzi, nel corsosua intervista a In Mezz'ora in più: la sua immagine è quella del Pd, un partito in affanno e in rincorsa di consensi, inevitabilmente legato al passatosua stagione, mai fino in fondo elaborata. E di un leader che ha la consapevolezza che, anche nel caso di larghe intese, la partita su palazzo Chigi riguarda, in primo luogo, il capo dell'attuale governo: "Il premier potenziale? Lo deciderà il presidenteRepubblica. È chiaro che chi ha fatto il presidente del Consiglio come Paolo Gentiloni potrà giocare le sue carte per il futuro. ...