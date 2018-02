Il derby della Mole | Milan | Napoli e le Final Eight di Coppa Italia | non solo Olimpiadi

Allegri : 'derby snodo importante della stagione' : Il derby è uno snodo importante del campionato, ne è convinto Max Allegri: 'Il Toro in una buona condizione, sta andando bene da quando è arrivato Mazzarri e non ha ancora subito gol in casa. È una ...

derby di Torino Primavera - il dito medio della vergogna : adesso la società bianconera ci faccia vedere lo “stile Juventus” : Una vergogna, un gesto assolutamente da condannare per numerosi motivo. Quella vista oggi durante il Derby tra Torino e Juventus è stata una pagina davvero brutta di sport, a maggior ragione perchè messa in scena da giovani ‘attori’. Ma andiamo con ordine partendo dai fatti: Leandro Fernandes durante l’esultanza per il gol della vittoria della Juventus ha mostrato il dito medio ai tifosi del Torino. Parliamo sempre di esempi, ...

Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere : Belotti sfida Higuain nel derby della Mole (25^ giornata) : Classifica marcatori Serie A, 25^ giornata: occhi puntati soprattutto sul derby della Mole, dove Andrea Belotti cerca di aumentare il suo bottino di reti nella sfida con Gonzalo Higuain(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 11:05:00 GMT)

Torino-Juventus : probabili formazioni del derby della Mole : Torino-Juventus è l’appuntamento più importante del prossimo turno di campionato. Le due formazioni torinesi stanno infatti attraversando un ottimo momento di forma e lo scontro diretto promette incertezza e spettacolo trattandosi inoltre di una stracittadina. I padroni di casa dopo il cambio di allenatore, che ha visto Mazzarri subentrare a Mihajlovic, hanno collezionato tre vittorie e due pareggi mantenendo inviolata la propria porta nelle ...

Milan-Inter - è caos derby : chiesto lo spostamento della gara - irrompe il sindaco Sala - la situazione : Attorno al derby di Milano tra Milan ed Inter, fissato da calendario il 4 marzo, si sta sollevando un notevole polverone. Il motivo è presto detto, il 4 marzo è anche la data delle prossime elezioni politiche, fondamentali per il destino del nostro paese. E cosa c’entra con il derby? Alcuni consiglieri comunali milanesi hanno chiesto al sindaco Sala di imporre lo spostamento della gara per “motivi di ordine pubblico”, almeno ...

Tennis - i risultati dei tornei maschili della settimana. A Quito derby iberico a Roberto Carballes Baena : Nella settimana in cui il circuito WTA si è fermato per lasciare spazio alla Fed Cup, non si è invece fermato il calendario ATP, che vedeva in programma ben tre tornei, tutti 250. Si è appena conclusa la finale a Quito, in Ecuador, su terra rossa outdoor, dove l’atto finale ha avuto le sembianze di un derby iberico: Robert Carballes Baena ha battuto in tre set il connazionale Albert Ramos Vinolas con il punteggio di 6-3 4-6 6-4. Altro ...

Interviene la Fortitudo e la Curva Nord va al derby della Bondi : Il club bolognese chiarisce: 'I biglietti? Bastava chiederceli'. Via all'organizzazione della trasferta

E a San Siro va in scena il derby della disdetta : Il derby della disdetta. Ci mancava solo questo sul tormentato stadio di San Siro. La Scala del calcio ostaggio di quella che si può considerare alla stregua di una bega condominiale. Milano Finanza ha rivelato che il Milan prima di Natale ha comunicato l'intenzione di recedere dal 30 giugno 2018 dai contratti in essere con l'Inter e M-I Stadio, la società di gestione dello stadio partecipata dai due club milanesi al 50 per cento. E ...

Serie A - Milan-Crotone. Bonucci : 'Il derby la gara della svolta. Mal di pancia? Solo chiacchiere' : Quello che conta di più è lo spirito che si è visto anche nei minuti finali, meglio di così il 2018 non poteva cominciare", le parole di Leonardo Bonucci ai microfoni di Sky Sport subito dopo il ...

I derby di Coppa Italia trascinano la Rai : nei quarti ascolti più alti della Champions in tv : I derby di Coppa Italia trascinano gli ascolti della Rai: nei quarti ascolti da Champions League sulla rete pubblica L'articolo I derby di Coppa Italia trascinano la Rai: nei quarti ascolti più alti della Champions in tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Coppia Italia. derby della Mole alla Juve : un gol per tempo di Douglas e Mandzukic : La Coppa Italia strizza l’occhio alla Juve che conquista la semifinale grazie a una rete di Douglas Costa in apertura e al raddoppio di Mandzukic, gol che la Var convalida. Il vantaggio arriva al termine di un’azione che parte da Asamoah…Continua a leggere →

Cutrone - nel derby il gol della vita : E' il gol più bello della mia vita, anche se i due contro il Bayern Monaco non li dimenticherò mai", ha spiegato Cutrone nelle interviste a Premium Sport e Milan Tv. "Penso che bisogna ripartire dai ...

LIVE Juventus-Torino - Coppa Italia in DIRETTA : derby della Mole per volare in semifinale! Bianconeri favoriti con Higuain e Dybala : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Torino, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2018 di calcio. Il derby della Mole farà appassionare le due tifoserie, pronte a sostenere le proprie squadre sugli spalti dell’Allianz Stadium: si preannuncia una partita molto intensa e combattuta, una sfida davvero imperdibile che mette in palio la semifinale contro l’Atalanta, ieri capace di battere il Napoli. Le due ...

