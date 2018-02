Il caso rimborsi si allarga ed entra in campagna elettorale

La lettera di un senatore del M5S sul caso dei falsi rimborsi : «Le regole dei tagli delle nostre retribuzioni, ed il sistema stesso della rendicontazione, non vanno bene» The post La lettera di un senatore del M5S sul caso dei falsi rimborsi appeared first on Il Post.

Sondaggi - il caso rimborsi del M5s? Fa guadagnare voti : +0 - 3%. Pd cala - Fi cresce : larghe intese senza maggioranza : Il caso rimborsi? Non sembra nuocere al Movimento 5 stelle. Anzi nella settimana in cui è esploso lo scandalo dei parlamentari che annullano i bonifici al fondo per le piccole e medie imprese, il Movimento guidato da Luigi Di Maio guadagna voti. Secondo il Sondaggio di Index, realizzato per Piazzapulita su La7, il 27,6% degli elettori sarebbero intenzinoati a votare per il M5s alle politiche del prossimo 4 marzo. Una settimana fa, quando il caso ...

M5S - caso rimborsi : altri due massoni tra i candidati. Le Iene allargano il campo : sono 14 i 'morosi' : Dopo Vitiello, spuntano Landi, in corsa a Lucca e Azzerboni, in Calabria. Il MoVimento: 'sono espulsi' e chiederà loro i danni. Di Maio propone: dimezziamo gli stipendi dei parlamentari -

Si allarga il caso rimborsi : Roma, 16 feb. (AdnKronos) – Si allarga il caso rimborsi del M5S. “Sarebbero 14 i parlamentari Cinque stelle che hanno pubblicato dei bonifici che non sono mai arrivati a destinazione nel fondo per il microcredito”, riferiscono ‘Le Iene’ sul sito della trasmissione di Mediaset, allungando ulteriormente la lista dei parlamentari M5S sotto accusa. Il candidato premier Luigi Di Maio ha infatti “comunicato che ...

caso restituzioni M5s - Sarti denuncia l’ex fidanzato : “Sottratti rimborsi” : La deputata Giulia Sarti è in questo momento in questura per denunciare l’ex fidanzato, accusato di aver truccato la contabilità dei suoi rimborsi. Si tratta, secondo quanto appreso da ilfattoquotidiano.it, di quattro bonifici non andati a buon fine per un totale di 20mila euro. Sarti, che ieri non è stata menzionata da Luigi Di Maio nell’elenco di chi ha mentito sulle restituzioni, ma era stata messa sotto accusa da le Iene, avrebbe ...

caso rimborsi 5 stelle - ci si può dimettere dalla candidatura? Istruzioni per l'uso : Non aggiungo commenti e pistolotti al tanto che abbiamo già letto e ascoltato sulla storia dei rimborsi taroccati dai parlamentari del Movimento cinque stelle. Forse, en passant, solo una nota di costume: sembra di stare in un film dei fratelli Vanzina, con il deputato per Caso che, annusata l'aria e avvertito il senso caduco dei giri di valzer in Parlamento ("Ma quando più mi ricapita?"), s'arrangia come può per portare a ...

M5s - caso rimborsi : otto i colpevoli - buco di 800mila euro. Di Maio : errore fidarmi : 'Ho sbagliato a fidarmi, rimedierò', dice lasciando il ministero dell'Economia dove è andato a provare a verificare i conteggi. 'Chi non ha mantenuto le promesse si autoesclude dal M5S', ripete e ...

caso rimborsi. Quel problema di sciatteria e sbruffonaggine del Movimento 5 Stelle : «La sbruffonaggine è sempre un boomerang. Questo scandalo, di per sé piccolo, farà capire a Di Maio e i suoi di abbassare la cresta». Aldo Giannuli, 65 anni, storico, profondo conscitore del Movimento 5 Stelle, amico e consigliere di Gianroberto Casaleggio, responsabile di corsi accelerati per molti dei parlamentari grillini, non nasconde la sua rabbia. Considera tutto sommato piccolo lo scandalo dei parlamentari accusati di aver falsificato la ...

caso rimborsi - Di Maio : 'Oggi vedrete tutti i conti - ma ho sbagliato a fidarmi' : Il leader dei 5 Stelle ha chiesto al Mef il resoconto delle restituzioni dei suoi parlamentari. 'Questa storia si trasformerà in un boomerang per gli altri partiti' -

Il caso dei rimborsi del M5S - spiegato bene : Da dove è partito, quante persone e quanto denaro coinvolge e perché è importante The post Il caso dei rimborsi del M5S, spiegato bene appeared first on Il Post.

M5S - 10 coinvolti nel caso rimborsi. Di Maio assicura : via chi ha tradito : Per Luigi Di Maio questa storia sarà un «boomerang» che si ritorcerà contro gli altri partiti. Ma intanto nel giorno in cui l'eurodeputato David Borrelli, esponente di...

