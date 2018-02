I risultati finali

Ascolti Sanremo : tutti i risultati delle finali. Baglioni punta a riscrivere la storia del Festival : Pierfrancesco Favino - Sanremo 2018 (foto Ufficio Stampa Rai) Il Festival di Sanremo 2018 ha vinto la sua scommessa sul fronte Ascolti, riuscendo a migliorare i numeri della scorsa edizione condotta da Carlo Conti con Maria De Filippi. Anche la quarta serata di ieri si inserisce tra i venerdì più seguiti nella storia della kermesse (per trovare uno share migliore occorre tornare al 1999). E la finale? Riusciranno Claudio Baglioni, Michelle ...

Tim Cup : risultati delle semifinali : Ieri sera a Milano è andata in scena la seconda semifinale di questa coppa italia 2018 e ad affrontarsi c'era il Milan di Gennaro Gattuso e la Lazio dell'allenatore Simone Inzaghi. Il risultato alla fine è stato di parità ed entrambe le squadre non sono riuscite a segnare. Il più propositivo è stato ancora una volta l'attaccante biancocelese Ciro Immobile che ha provato più volte a battere il portiere rossonero. Il Milan si è difeso bene e ha ...

risultati Serie B / Classifica aggiornata - diretta gol live score : tutti i finali! (23^ giornata) : Risultati Serie B, 23^ giornata: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite. Secondo turno di ritorno nel campionato cadetto: il Palermo ospita il Brescia al Barbera(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 17:06:00 GMT)

risultati Australian Open – 25 gennaio – SEMIFINALI MERTENS, Elise (BEL) vs WOZNIACKI, Caroline (DEN) [2] (0-2) (3-6 6-7) HALEP, Simona (ROU) [1] vs KERBER, Angelique (GER) [21] (2-1) 6-3 4-6 9-7) CILIC, Marin (CRO) [6] vs EDMUND, Kyle (GBR)

risultati Australian Open – 25 gennaio – SEMIFINALI MERTENS, Elise (BEL) vs WOZNIACKI, Caroline (DEN) [2] HALEP, Simona (ROU) [1] vs KERBER, Angelique (GER) [21] CILIC, Marin (CRO) [6] vs EDMUND, Kyle (GBR)

Pallamano - Europei 2018 : definite le semifinali - eliminata la Germania. I risultati di mercoledì 24 gennaio : Si è chiusa quest’oggi la seconda fase degli Europei di Pallamano maschile, quella del Main Round, che ha definito i nomi delle quattro semifinaliste, non lesinando tanto spettacolo, e qualche sorpresa. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata. GRUPPO I: lo strapotere della Francia è risultato tangibile anche oggi, con i transalpini giustizieri della Croazia padrona di casa per -, in una gara in cui i ...

Pallamano - Europei 2018 : Francia ancora imbattuta - Svezia in lotta per le semifinali. I risultati di lunedì 22 gennaio : Centoventi minuti. Questo è il tempo che resta alla seconda fase degli Europei di Pallamano maschile, con la Francia campione iridata che anche nel quarto turno riesce a mantenere la propria imbattibilità, sconfiggendo 39-30 la Serbia, grazie alle 7 reti di Nikola Karabatic. Quella transalpina sembra un’armata invincibile, composta da grandissimi giocatori sia in fase offensiva, sia in quella difensiva, potendo inoltre contare sul ...

Ginnastica - tutti i risultati dell’Italia nel 2017 : podi - finali - medaglie e grandi prestazioni : Si è concluso il 2017 della Ginnastica artistica e gli occhi sono già puntati sulla prossima stagione che culminerò con Europei e Mondiali. Vediamo però quali sono stati i migliori risultati ottenuti dall’Italia in questa annata. Abbiamo preso in considerazione Europei, Mondiali e competizioni internazionali di prima fascia riportando soltanto podi e finali raggiunte (o particolari prestazioni di rilievo). Concludiamo senza medaglie nei ...

risultati Serie B / Classifica aggiornata - diretta gol live score : tutti i finali! (19a giornata) : Risultati Serie B, Classifica aggiornata, diretta gol e live score: le partite di sabato (19a giornata). Dopo l’anticipo di ieri, spazio ad altre otto partite del campionato cadetto(Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 17:10:00 GMT)

Leonardo - risultati finali offerta pubblica acquisto su bond denominati in dollari : Leonardo S.p.a. e la propria controllata Leonardo US Holding, Inc. (Società) annunciano i risultati finali delle offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto obbligazioni "7.375% Guaranteed Notes ...

Convegno- presentazione dei risultati finali del progetto di ricerca "Innovazioni per lo sviluppo del biometano da matrici mediterranee (... : ... impresa e pubblica amministrazione " ha commentato Biagio Pecorino responsabile scientifico del progetto, docente economia agroalimentare Di3A "i dati riportati fanno emergenze che esiste un ...