Hockey su pista | Eurolega 2018 | Follonica | che spettacolo! Vince e passa il turno Lodi

Hockey su pista - 22^ giornata Serie A1 2018 : Forte dei Marmi ko col Follonica! Il Lodi torna in vetta. Breganze a forza 7 - è in corsa per il primato : Nuovo ribaltone in testa alla classifica del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista. Il Forte dei Marmi crolla tra le mura amiche contro il Follonica, capace di infliggere un clamoroso 0-5 alla capolista con tre reti di un fantastico Banini, artefice del successo della sua squadra nel derby toscano. Il Lodi ringrazia e piazza il sorpasso battendo agevolmente il Correggio in trasferta con un perentorio 2-14, in occasione del quale ...

Hockey su pista - 21^ giornata Serie A1 2017-2018 : volano Forte dei Marmi e Lodi! Breganze - blitz a Viareggio e sorpasso : Forte dei Marmi e Lodi scappano via e ad inseguire ora c’è il Breganze. Questo è il verdetto della 21^ giornata del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista. La capolista Forte dei Marmi ha messo alle corde il Valdagno al termine di un match estremamente combattuto e condotto in porto sul 3-5 grazie alle doppiette di Torner e Motaran, mentre il Lodi ha strappato tre punti pesantissimi sul campo del Sarzana, prendendo il largo ...

Hockey su pista - 20^ giornata Serie A1 2017-2018 : vola il Forte dei Marmi! Viareggio ko - il Lodi frena col Thiene. Sarzana in zona playoff : Il Forte dei Marmi torna a volare e si riprende la vetta solitaria della classifica al termine della 20^ giornata del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista. I toscani hanno prevalso 4-2 contro il Viareggio nello scontro diretto per il primo posto, trovando in Romero un protagonista assoluto nel sorpasso e allungo degli ultimi 10 minuti. La doppietta di Romero ha blindato a tutti gli effetti il primato in solitaria, dato che il Lodi ...

Hockey su pista - i migliori italiani della 18^ giornata di Serie A1 : Federico Ambrosio è inarrestabile - Giulio Cocco torna a ruggire : C’è tanta Italia nella 18^ giornata del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista. Gli azzurri hanno letteralmente spadroneggiato in un turno che ha mescolato nuovamente le carte in vetta alla classifica, portando il Lodi nuovamente a contatto con il Forte dei Marmi grazie ai gol di tre italiani. Ma anche il Breganze e il Valdagno continuano a volare sulle ali di due bomber che rappresentano al meglio la tradizione del Bel Paese. ...

Hockey su pista - 19^ giornata Serie A1 2018 : Forte dei Marmi ko a Sarzana! Il Lodi vince e piazza l’aggancio : Aggancio in vetta nella 19^ giornata del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista. Il Forte dei Marmi cade fragorosamente a Sarzana, che prevale con un netto 3-0 con un gol di Festa e una doppietta di Rubio, alimentando le ambizioni playoff dei liguri e infliggendo un duro colpo alla capolista, raggiunta in cima alla classifica dal Lodi, tornato a volare grazie al perentorio successo sul campo del Monza, che cede di schianto nella ...

Hockey pista - l’Italia rinuncia a ospitare gli Europei 2018! L’evento vola in Spagna? : L’Italia non ospiterà gli Europei 2018 di Hockey pista che si dovrebbero disputare a metà luglio. La nostra Federazione ha formalizzato la rinuncia a causa dei mancati standard adeguati del palazzetto di Forte dei Marmi (si parla di capienza e riprese televisive). La città toscana aveva sostituito al volo la vicina Viareggio che si era chiamata fuori causa qualche mese fa ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La rassegna ...

Hockey su pista - i migliori italiani della 18^ giornata di Serie A1 : De Oro bomber implacabile - Banini tuttofare del Follonica : Il Forte dei Marmi continua a volare sulla scia delle goleade del suo bomber oriundo, ma sono tanti i talenti azzurri che si sono messi in mostra in occasione della 18^ giornata del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista. Anche il Follonica e il Breganze si appoggiano sulle giocate dei loro fuoriclasse italiani per dare impulso all’ascesa nei piani alti della classifica, mentre il Monza fa capolino in zona playoff grazie alla ...

Hockey su pista - 18^ giornata Serie A1 2018 : il Forte dei Marmi vince e allunga! Il Lodi frena col Bassano - scatto playoff per il Monza : L’allungo del Forte dei Marmi in testa alla classifica caratterizza la 18^ giornata del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista. I toscani soffrono nel primo tempo contro il fanalino di coda Giovinazzo, poi si sbloccano e dilagano fino all’11-4, contraddistinto dal poker del solito De Oro e dalla tripletta di Torner. Non bastano ai pugliesi le doppiette di Depalma e Turturro per limitare la corazzata che da qualche mese ...

Hockey su pista - 18^ giornata Serie A1 2018 : testacoda tra Forte dei Marmi e Giovinazzo - insidia Bassano per il Lodi : Un testacoda sarà il match clou della 18^ giornata del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista. La capolista Forte dei Marmi sfiderà tra le mura amiche il Giovinazzo, ultimo in classifica e ormai quasi spacciato, in un match sulla carta senza storia. Ma la storia insegna che le insidie sono sempre dietro l’angolo e per i toscani sarebbe un peccato mortale sottovalutare una sfida in apparenza molto abbordabile. Ben più complessa ...

Hockey su pista - i migliori italiani della 17^ giornata di Serie A1 : Ambrosio esagera contro il Giovinazzo - Verona e De Oro bomber da primato : bomber di razza alla ribalta in occasione della 17^ giornata del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista. Gli attaccanti della Nazionale italiana fanno faville e si rivelano decisivi per le sorti della proprie rispettive squadre, in particolare nella contesa per le prime posizioni e per la zona playoff. Di seguito, i migliori italiani del 17° turno di Serie A1: Alessandro Verona: prende per mano il Lodi nel momento più critico della ...

Hockey su pista - 17^ giornata Serie A1 2017-2018 : il Forte dei Marmi espugna Trissino e mantiene la vetta - colpaccio Lodi a Viareggio : Forte dei Marmi e Lodi continuano a dominare il campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista. I toscani hanno dominato sul campo del Trissino, sconfitto 1-5 sotto i colpi di uno scatenato De Oro, autore della doppietta in avvio che incanalato il match sul binario della capolista, la quale può gestire ancora un punto di vantaggio sul Lodi. Ma proprio i campioni d’Italia possono gioire più di tutti per aver superato con successo lo ...

Hockey su pista - 18^ giornata Serie A1 2017-2018 : Viareggio-Lodi match clou - il Forte dei Marmi rischia a Trissino : Incroci pericolosi che potrebbero sparigliare le carte in testa alla classifica. La capolista Forte dei Marmi andrà a Trissino per provare a conquistare i tre punti e confermarsi al comando, approfittando magari dello scontro diretto tra Viareggio e Lodi, match clou della 17^ giornata del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista. Il Viareggio, in particolare, si è avvicinato nuovamente alla vetta grazie al netto successo conquistato a ...

Hockey su pista - 16^ giornata Serie A1 2017-2018 : frenano Forte dei Marmi e Lodi - il Viareggio torna in corsa per il primato : frenano le prime della classe nella 16^ giornata del campionato di Serie A1 2017-2018. Il Forte dei Marmi impatta sull’1-1 contro il Bassano, che impone il pari ai toscani dopo aver sottratto due punti anche al Lodi. Pagnini apre le marcature in un match a lungo bloccato, poi Neves riporta le squadre in parità regalando ai veneti un punto prezioso in chiave playoff. Il Forte, però, non molla la prima posizione perché alle sue spalle il ...

Hockey pista - Eurolega 2017-2018 : Viareggio e Forte dei Marmi ad un passo dai quarti! Il Lodi torna a sperare - frena il Follonica : Tre vittorie e una sconfitta per le italiane nella quarta giornata della fase a gironi dell’Eurolega 2017-2018 di Hockey su pista. Tutte le compagini del Bel Paese sono ancora pienamente in corsa per il passaggio del turno a due giornate dalla fine della prima fase di una competizione che potrebbe rivelarsi davvero foriera di soddisfazioni per le compagini nostrane. Nel gruppo A spicca il fragoroso successo del Viareggio, che supera 13-2 ...