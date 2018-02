Hirscher fa doppietta e si prende il gigante Tonetti | finisce il sogno 

Sci - gigante : doppietta di Hirscher . Kristoffersen - rimonta d'argento : Inarrivabile, gigante sco., imprendibile. Marcel Hirscher si prende il secondo oro in carriera, lasciando i rivali a quasi un secondo e mezzo. L'austriaco ha chiuso in 2'18"04, precedendo il norvegese ...

Sci Alpino - Coppa del Mondo Val d’Isere 2017 : Marcel Hirscher a caccia della doppietta. L’Italia vuole riscattarsi : La Coppa del Mondo maschile di sci Alpino torna in Europa. Si riparte dalla Francia, dalla Val d’Isere per la precisione, per un weekend tutto dedicato alla tecnica. Il programma prevede un gigante ed uno slalom. Due gare che saranno innanzitutto condizionate dal meteo: sono previste abbondanti nevicate e non è escluso un cambio al programma previsto. Passando ai protagonisti sulla pista francese, si parte senza dubbio da Marcel Hirscher. ...