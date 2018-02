Higuain solo distorsione | Bernardeschi più grave

Infortunio Higuain / Juventus - solo contusione alla caviglia? Allegri : “Farà gli esami - ma...” : Infortunio Higuain: Juventus, problema alla caviglia per il Pipita dopo uno scontro con Sirigu in Torino Juventus, sostituito al 15' minuto del derby della Mole(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 16:27:00 GMT)

Juvnetus - Higuain/ L'argentino non pensa alle critiche : "Accettiamo solo quelle costruttive" : L'attaccante della Juventus, Gonzalo Higuain, si esprime sulle critiche dei tifosi dopo il pari Champions League contro il Tottenham. Ansaldi sfida l'attaccante per il derby.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 23:32:00 GMT)

Juve - Higuain : "Andiamo sempre avanti ascoltando solo le critiche costruttive" : "Andiamo sempre avanti... ascoltando sempre le critiche costruttive, non quelle distruttive.. grazie a tutti per tanti messaggi di affetto". Su Instagram Gonzalo Higuain suona così la carica all'...

Juventus Tottenham/ Sfogo di Higuain - ma i tifosi salvano solo lui tra i bianconeri : Juventus Tottenham, le parole di Allegri, che ha esternato tutto il proprio nervosismo per le eccessive critiche post-Champions, e la sfuriata di Higuain su Instagram(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 17:30:00 GMT)

Juventus-Tottenham 2-1 - doppio Higuain - poi Kane : non solo Olimpiadi su Eurosport : ... è necessario un abbonamento per usufruire al meglio della nostra offerta: live-streaming e repliche on demand. 4, Qual è la differenza tra il login di Eurosport Player e il login di Eurosport.com? ...

Juventus-Tottenham 2-1 - doppietta Higuain - poi Kane : non solo Olimpiadi su Eurosport : ... è necessario un abbonamento per usufruire al meglio della nostra offerta: live-streaming e repliche on demand. 4, Qual è la differenza tra il login di Eurosport Player e il login di Eurosport.com? ...

Juventus-Tottenham 2-0 - doppietta Higuain : non solo Olimpiadi su Eurosport : ... è necessario un abbonamento per usufruire al meglio della nostra offerta: live-streaming e repliche on demand. 4, Qual è la differenza tra il login di Eurosport Player e il login di Eurosport.com? ...

Juve - furia Higuain dopo la Fiorentina : 'Solo due domande o me ne vado' : Più sereno successivamente, rispondendo ai microfoni di Sky Sport : 'Qui non è mai facile vincere. Non abbiamo fatto una gara stravbiliante ma queste partite sono così. E' un passo grande verso lo ...