Hamsik | il Var leva il gol non l' ammonizione | cosa dice il regolamento

sport.sky

: ? 6??4?? ?? purtroppo no. Non è gol, interviene il VAR. Gol di Hamsik annullato ?? #NapoliSpal 1-0 ???? #SerieATIM ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : ? 6??4?? ?? purtroppo no. Non è gol, interviene il VAR. Gol di Hamsik annullato ?? #NapoliSpal 1-0 ???? #SerieATIM ?? #ForzaNapoliSempre - FBiasin : Testa di #Hamsik. 99° gol in A. Esultanza eccessiva. Ammonizione. #Var. Fuorigioco. Gol annullato. Resta il giallo.… - realvarriale : Nona vittoria consecutiva in campionato, record storico per la capolista @sscnapoli che piega una combattiva #Spal… -

(Di domenica 18 febbraio 2018) Il Napoli non si ferma, batte la Spal col minimo scarto e torna in testa alla classifica, in questo continuo gioco tricolore di sorpassi e contro sorpassi con la Juventus. Basta il gol di Allan per ...