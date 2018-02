Habemus Hominem | inaugurata la Personale a Roma di JAGO

laragnatelanews

(Di domenica 18 febbraio 2018) Al Museo Carlo Bilotti, presso l’Aranciera di Villa Borghese, è statail 15 febbraio la “” dell’artista, al secolo Jacopo Cardillo. Ho conosciutosu Facebook, uno dei suoi strumenti di divulgazione, comunicazione, condivisione.è diretto, non ha barriere intorno. Sa far vivere tutti i suoi universi poliedrici alla massima espressione. Le sue opere sono solo una parte del suo modo di esprime l’arte. Lui è un artista vero, in più è persona gentile e disponibile con tutti, parla e si racconta. La sua naturalezza è anch’essa espressione del suo modo di trasmettere. Ti incanta con i suoi aneddoti. Pur essendo giovanissimo, ha vissuto una vita così piena e diversa da quella che posso conoscere io, che staresti le ore a sentirlo. E poi effettivamente sa parlare molto bene. Nelle sue sculture appare il suo Mondo, come lo ...