' Ha aggredito moglie e figlia' Bufera su De Falco

De Falco dopo le accuse : "Mi sto separando - mai aggredito mia moglie" : De Falco dopo le accuse: "Mi sto separando, mai aggredito mia moglie" Il candidato del M5S in Toscana si difende e smentisce le parole, riportate dai giornali, che la donna avrebbe detto alla polizia. "È una situazione difficile che la mia famiglia sta attraversando, ma non sono mai stato attore di violenze", ...

De Falco : Non ho aggredito mia moglie Una lite per la separazione : Tensione in famiglia. È questo il quadro che emerge dalla risposta del candidato grillino Gregorio De Falco sulle presunte accuse della moglie riportate dal Corriere in cui si parlava di un'aggressione sulla donna e la figlia. Il capitano, diventato celebre per aver condotto le operazioni di salvataggio dopo il naufragio della Concordia, con un post su Facebook parla della sua situazione familiare: "La situazione che sto vivendo ...

M5s - la moglie del candidato De Falco alla polizia : “Ha aggredito me e mia figlia” : La moglie del candidato M5s Gregorio De Falco si è presentata alla polizia di Livorno una settimana fa, raccontando che lei e la figlia sarebbero state aggredite dal marito. alla segnalazione non è seguita la denuncia, ma, come scrive il Corriere della Sera, l’episodio è stata riportato agli uffici centrali di Roma. Secondo la ricostruzione della moglie Raffaella, De Falco dopo una lite ha “alzato le mani” contro di lei e la ...

"Ha aggredito me e sua figlia". Moglie di Gregorio De Falco dalla polizia per denunciare il marito - ma alla fine rinuncia : Gregorio De Falco è diventato celebre per aver intimato in modo colorito - il famoso "Salga a bordo c...!" - al capitano della Costa Concordia Francesco Schettino di risalire a bordo. È tornato agli onori della cronaca per la sua candidatura con il Movimento 5 Stelle al Senato, sia nel collegio uninominale di Livorno, sia come capolista nel collegio plurinominale Toscana 2. Torna a far parlare di sé per una denuncia ...

