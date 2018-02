' Ha aggredito me e sua figlia' Moglie di De Falco dalla polizia per denunciare il

'Ha aggredito me e sua figlia'. Moglie di Gregorio De Falco dalla polizia per denunciare il marito - ma alla fine rinuncia. Lui nega : '... : È tornato agli onori della cronaca per la sua candidatura con il Movimento 5 Stelle al Senato, sia nel collegio uninominale di Livorno, sia come capolista nel collegio plurinominale Toscana 2. Torna ...

"Ha aggredito me e sua figlia". Moglie di Gregorio De Falco dalla polizia per denunciare il marito - ma alla fine rinuncia : Gregorio De Falco è diventato celebre per aver intimato in modo colorito - il famoso "Salga a bordo c...!" - al capitano della Costa Concordia Francesco Schettino di risalire a bordo. È tornato agli onori della cronaca per la sua candidatura con il Movimento 5 Stelle al Senato, sia nel collegio uninominale di Livorno, sia come capolista nel collegio plurinominale Toscana 2. Torna a far parlare di sé per una denuncia ...