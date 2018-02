Guadagnino | un premio a Los Angeles in attesa della notte degli Oscar

Golden Globes - trionfa Tre Manifesti ad Ebbing - Missouri. Nessun premio per Guadagnino : Cerimonia di premiazione segnata dagli abiti neri, indossati dai presenti quale atto di solidarieta' verso le donne vittime di molestie sessuali e per sollecitare equita' professionale e salariale fra uomini e donne, anche a Hollywood. premio Cecil B. de Mille per Oprah Winfrey, che in un appassionato discorso ha parlato di una nuova era per le donne, alla luce della reazione seguita allo scandalo Weinstein