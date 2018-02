Giornalisti Rai e Movimento 5 stelle in guerra

La par condicio varrà anche per i Giornalisti (tranne in Rai) : Ecco cosa prevede l'articolo 7 della delibera approvata dall'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, che introduce una novità nel mondo dell'informazione privata in vista del voto del 4 marzo:

Vigilanza Rai - commissione salva Fazio e Vespa. Gasparri : “Non voto per difendere l’Ordine di Giornalisti” : Tutto come previsto. Via libera alla delibera sulla par condicio e niente stop per Fabio Fazio e Bruno Vespa in campagna elettorale. Entrambi potranno continuare a intervistare politici: sono stati infatti bocciati gli emendamenti del M5s che avrebbero impedito alle trasmissioni di “Porta a Porta” e “Che tempo che fa” di ospitare esponenti di partiti e movimenti politici durante l’ultimo periodo a ridosso del voto. In ...

Vigilanza Rai - commissione salva Fazio e Vespa. Gasparri : “Non voto per difendere Ordine di Giornalisti” : Tutto come previsto. Via libera alla delibera sulla par condicio e niente stop per Fabio Fazio e Bruno Vespa in campagna elettorale. Entrambi potranno continuare a intervistare politici: sono stati infatti bocciati gli emendamenti del M5s che avrebbero impedito alle trasmissioni di “Porta a Porta” e “Che tempo che fa” di ospitare esponenti di partiti e movimenti politici durante l’ultimo periodo a ridosso del voto. In ...

Juve-Torino senza commento - la Rai attacca RaiSport : «Sconcertante atteggiamento dei Giornalisti» : Rai Viale Mazzini Lo sciopero di ieri della redazione di RaiSport, che ha portato alla messa in onda su Rai 1 del derby di Coppa Italia tra Juventus e Torino senza telecronaca, non è andato giù ai vertici di Viale Mazzini, che hanno definito l’atteggiamento dei giornalisti sconcertante in virtù dello sforzo che l’azienda riserva ogni anno al settore Sport. La protesta di RaiSport Ieri i giornalisti sportivi del servizio pubblico ...

Gennaio mese degli scioperi - dai docenti a Giornalisti Rai : (Immagine: pixabay) Il 2018 si apre all’insegna degli scioperi che si estendono a diverse categorie professionali. Facciamo ordine e vediamo chi sciopera, quando e perché. giornalisti Rai Sport Mercoledì 3 Gennaio non ci saranno trasmissioni sportive sulle reti Rai e, durante la sera, la partita di Coppa Italia Juventus-Torino verrà trasmessa senza commenti. I giornalisti protestano contro l’assegnazione a Mediaset dei Mondiali di calcio, che ...

Sciopero Giornalisti Rai Sport/ Ecco perché non c'è la telecronaca di Juventus-Torino (Oggi - 3 gennaio 2018) : Sciopero dei giornalisti di Rai Sport, oggi 3 gennaio 2018: niente telecronaca di Juventus-Torino di Coppa Italia, no commenti sci e stop Tg Sportivi per tutto il giorno. Ecco perchè(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 21:00:00 GMT)

Giornalisti Rai Sport in sciopero - l’azienda : “Atteggiamento sconcertante” : In casa Rai si vive un periodo tutt’altro che tranquillo in seguito all’ufficializzazione dell’acquisizione dei Mondiali 2018 da parte di Mediaset. I dipendenti dell’emittente di Stato, infatti, ritengono inaccettabile la scelta dell’azienda, che non ha precedenti nella storia. il cdr di RaiSport ha così deciso di proclamare la prima delle tre giornate di sciopero per […] L'articolo Giornalisti Rai Sport in ...

Bufera in RAI - durissimo botta e risposta tra Giornalisti e dirigenza : Mondiali e F1 spaccano la Tv di Stato : Riteniamo inaccettabile che ormai lo sport sia un privilegio dei pochi che possono permettersi un abbonamento alla pay tv. Vogliamo che lo sport sia di tutti e per tutti' . La risposta della RAI non ...

Juventus-Torino senza telecronaca su Rai Uno : sciopero dei Giornalisti - i motivi della protesta : Ricordiamo che anche lo slalom femminile di Zagabria, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, dovesse essere senza telecronaca ma così non è stato.

Gennaio mese degli scioperi - dai docenti a Giornalisti Rai : Il 3 Gennaio i giornalisti sportivi, l'8 gli insegnanti. E poi i lavoratori del trasporto pubblico e i giudici di pace: ecco quando incroceranno le braccia

Juventus-Torino senza telecronaca su Rai Uno : sciopero dei Giornalisti - i motivi della protesta : Questa sera si gioca Juventus-Torino, quarto di finale della Coppa Italia 2018 di calcio. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Rai Uno ma, a differenza degli altri incontri, non sarà accompagnato dalla telecronaca, da interviste e da interventi bordocampo. Immagini mute a causa della protesta dei giornalisti di RaiSport dovuta al mancato acquisto dei diritti dei Mondiali 2018 di calcio da parte della tv di Stato. I giornalisti del servizio ...

SCIOPERO Giornalisti Rai SPORT/ Oggi 3 gennaio 2018 - niente telecronaca Juventus-Torino e Tg : ecco perché : SCIOPERO dei GIORNALISTI di Rai SPORT, Oggi 3 gennaio 2018: niente telecronaca di Juventus-Torino di Coppa Italia, no commenti sci e stop Tg SPORTivi per tutto il giorno. ecco perchè(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 11:28:00 GMT)

Sciopero Giornalisti RaiSport - il comunicato sindacale e la risposta aziendale : Come già noto dopo l'annuncio da parte di Mediaset dell'acquisizione in esclusiva dei diritti dei Mondiali 2018, il cdr di RaiSport ha deciso d...

Oggi i Giornalisti di Rai Sport sciopereranno per tutta la giornata : Come annunciato due settimane fa, Oggi i giornalisti di Rai Sport saranno in sciopero per tutta la giornata: i notiziari Sportivi delle reti Rai non andranno in onda e stasera la partita di Coppa Italia tra Juventus e Torino verrà The post Oggi i giornalisti di Rai Sport sciopereranno per tutta la giornata appeared first on Il Post.