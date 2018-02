Giochi | ancora sconfitto curling azzurro

Il 27% dei britannici ha comprato Giochi PEGI 18 quando era ancora minorenne : ... ma diventa più fumosa se passiamo ai rivenditori online e a quelli in digitale: "coloro che forniscono giochi in streaming o in download digitale non sono soggetti al VRA, perché si applica ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i 15 russi esclusi si rivolgono ancora al Tas! Vogliono i Giochi - c’è anche Legkov : Mancano due giorni alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e non mancano i colpi di scena. Il CIO aveva squalificato a vita dai Giochi un numeroso gruppo di russi per il presunto coinvolgimento nel sistema doping di Stato, 15 di loro avevano però presentato ricorso al Tas che aveva dato loro ragione al termine della scorsa settimana. Due giorni fa il CIO ha negato il permesso di partecipare ma nuovamente questi 15 atleti si sono rivolti al ...

Valve : "stiamo ancora realizzando Giochi" : La pagina Facebook ufficiale di Valve Software ha appena pubblicato un interessante stato, affermando che la celebre società sta ancora realizzando giochi.Come riferisce DSOgaming, Valve non ha rilasciato alcun ulteriore dettaglio su questa sua interessante dichiarazione, per cui non possiamo neppure sapere che genere di aspettative farci.Valve è nota al pubblico per la sua serie Half-Life e Portal. Il gioco è anche dietro a Team Fortress 2, ...

C'è un podio anche per la Bassino : a due settimane dai Giochi le sorelle d'Italia colpiscono ancora : La Bassino rialza la testa e conquista il secondo posto nella combinata di sci alpino a Lenzerheide (un superG e una manche di slalom), vinta dalla padrona di casa e campionessa del mondo della ...

Sci alpino - slalom Schladming 2018 : sarà ancora duello Hirscher-Kristoffersen? Ultima occasione per gli azzurri prima dei Giochi : Ultimo appuntamento fra i pali stretti per la Coppa del Mondo di sci alpino 2017-18 per quanto riguarda gli uomini, prima della partenza per PyeongChang dove si terranno i Giochi Olimpici invernali. Mai come in questa stagione, lo slalom speciale è stato esclusivo appannaggio dei due fuoriclasse della disciplina, Marcel Hirscher e Henrik Kristoffersen, entrambi sistematicamente sul podio. A Schladming, in Austria, i due promettono spettacolo, ma ...

Su Amazon spuntano 18 misteriosi Giochi per Switch non ancora annunciati : 20 milioni di Switch venduti tra aprile 2018 e marzo 2019. Questo è l'obiettivo che il presidente di Nintendo, Tatsumi Kimishima, si è posto per l'anno fiscale 2018. Sono numeri da capogiro che in molti hanno suscitato più di una domanda: quali giochi permetteranno alla console di macinare vendite così importanti?Sicuramente quanto segnalato da ResetEra e riportato da Gaming Bolt pare un chiaro indizio dell'impegno della grande N per il futuro ...

Paralimpiadi di Pyeongchang : la Russia ancora fuori dai Giochi : BONN - Il Comitato paralimpico internazionale deciderà a fine gennaio se vietare la partecipazione della Russia alle Paralimpiadi di Pyeongchang . Doping, dal dentifricio alle fragole: le 10 ...