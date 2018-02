Genoa-Inter 2-0 | il tabellino | Mezz' ora per Rafinha

Pagelle/ Genoa -Inter (2-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 25^ giornata) : Le Pagelle di Genoa Inter: i voti per il Fantacalcio a tutti i protagonisti scesi in campo nella partita del Luigi Ferraris, valida per la 25^ giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 23:07:00 GMT)

L'Inter inciampa sul Genoa : 2-0 per i rossoblù e quarto posto a rischio : L'Inter di Luciano Spalletti è ancora convalescente. I nerazzurri dopo il successo contro il Bologna escono sconfitti dal Marassi di Genova, battuti per 2-0 dall'ottimo Genoa di Davide Ballardini. I gol della partita portano la firma di Ranocchia, auotre di un autogol a fine primo tempo, e dell'ex Pandev al 59'. L'Inter è parsa non in palla, mentre di fronte aveva un avversario in forma e che è stato in partita per tutti ...