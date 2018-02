Genoa | Ballardini in estasi | “la partita più bella”

Genoa - miracolo Ballardini : il rischio retrocessione è solo un lontano ricordo : Il Genoa ottiene tre punti preziosissimi nella gara di campionato di Serie A, tutto facile nel match contro l’Inter di Luciano Spalletti, prestazione da incorniciare da parte dell’attaccante Pandev, autore di una partita strepitosa coronata con il gol nella ripresa, nel primo tempo l’autogol tutto da ridere da parte di Ranocchia dopo il rinvio di Skriniar. Il Genoa è in un momento fantastico, terza vittoria consecutiva e ...

Genoa - Perinetti scatenato : Ballardini - Perin e Laxalt - annuncio di cessioni? : Genoa ed Inter sono appena scese in campo per la giornata del campionato di Serie A, prima del match importanti indicazioni da parte del ds Perinetti ai microfoni di Premium Sport: “Sarei felice se confermiamo le prestazioni, abbiamo fatto bene nell’ultimo mese. La prestazione c’è stata sempre, mi auguro ripeta la prestazione. Vediamo il risultato. L’avversario ha qualche assenze ma sono sostituiti da giocatori che sono Nazionali. ...

Formazioni ufficiali Genoa-Inter : le scelte di Ballardini e Spalletti : Formazioni ufficiali Genoa-Inter – Genoa ed Inter chiuderanno questo sabato di serie A dopo le gare del pomeriggio. In serata a Marassi arriva Spalletti, con un carico di motivazioni enorme per ottenere i tre punti in palio. Di contro però avrà una squadra senz’altro ritrovata e rivitalizzata dopo l’arrivo di Ballardini. Una cura quella del tecnico del Genoa fatta di concretezza e risultati, senza fronzoli insomma. ...

Genoa - BALLARDINI/ L'Inter alle porte senza cinque giocatori importanti : GENOA, parla BALLARDINI: “L’Inter? Vogliamo metterli in difficoltà”. Il tecnico del club rossonero ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro i nerazzurri di domani(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 22:33:00 GMT)

Genoa-Inter - il video di Ballardini : 'Emozioniamoci - De Andrè? Ecco cosa penso' : La doppia vittoria in trasferta ha permesso al Genoa di balzare al dodicesimo posto in classifica e mettere le mani sulla salvezza. Adesso il Grifone si pone un nuovo obiettivo, tornare a vincere in casa davanti al proprio pubblico. Domani sera al Luigi Ferraris arriva l'Inter, un avversario ostico nonostante il periodo difficile. Ballardini traccia la via: "Essere squadra" Nella conferenza stampa della vigilia Ballardini assicura: "Ci siamo ...

Genoa - Ballardini : 'Con l'Inter dobbiamo emozionare i tifosi' : 'Vogliamo far emozionare il nostro pubblico'. Così Davide Ballardini alla vigilia della sfida con l'Inter. Un Genoa reduce da due vittorie consecutive in trasferta ma che dovrà fare i conti ...

Genoa : Ballardini - emozioniamo i tifosi : GENOVA, 16 FEB - "Vogliamo far emozionare il nostro pubblico". Così Davide Ballardini alla vigilia della sfida con l'Inter. Un Genoa reduce da due vittorie consecutive in trasferta ma che dovrà fare i ...

Serie A Genoa - Ballardini : «Con l'Inter per ridare entusiasmo ai nostri tifosi» : GENOVA - "Siamo tutti molto concentrati sulla partita. Crediamo di esserci preparati bene. Non penso al mio traguardo delle 200 panchine in Serie A" . Il tecnico del Genoa , Ballardini , si prepara ...

Genoa - parla Ballardini : i “nuovi” assenti ed i recuperi dall’infermeria : Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani contro l’Inter. A Marassi arriva un’avversaria molto impegnativa, determinata a proseguire la corsa Champions League. Dal canto suo il Genoa non si dà ovviamente per vinto. “Mi auguro che Genoa-Inter sia una partita che regali entusiasmo al nostro pubblico. Siamo tutti molto concentrati sulla partita. Crediamo di esserci preparati ...

Genoa - Ballardini/ “L’Inter? Vogliamo metterli in difficoltà” : Genoa, parla Ballardini: “L’Inter? Vogliamo metterli in difficoltà”. Il tecnico del club rossonero ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro i nerazzurri di domani(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 14:02:00 GMT)

Genoa - rinnovo Ballardini : Perinetti spiega perchè non è ancora arrivato : Nonostante una media punti da Champions League dal suo approdo in panchina, il rinnovo di Davide Ballardini non è ancora una priorità per il Genoa. Il ravennate dice di non pensarci, ma chiaramente è pronto a sedersi attorno ad un tavolo per parlare della sua permanenza in rossoblu. Ad oggi il suo futuro sembra più che mai incerto. Ciò che preoccupa i tifosi Genoani sono i precedenti, ovvero i mancati rinnovi dopo una salvezza in carrozza ed una ...

Genoa : Ballardini - Inter? Ci faremo valere : GENOVA, 15 FEB - Ospite d'eccezione alla Casa delle Federazioni del Coni a Genova, il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha tenuto una lezione ai giornalisti invitato dall' Ussi. Al termine l'...

Serie A Genoa - Ballardini teme l'Inter : «Ha giocatori straordinari» : GENOVA - " Il bilancio si fa alla fine, manca ancora tanto. l'Inter che affronteremo è una squadra con giocatori straordinari. Però il Genoa sta bene quindi cercheremo di metterli in difficoltà" . L'...

Genoa - guai per Ballardini : le ultime dopo l’allenamento : Il Genoa sta attraversando un momento veramente importante in campionato, la squadra di Ballardini è reduce dal successo in trasferta contro il Chievo ed adesso si prepara ad affrontare l’Inter, in un match che può risultare chiave per la classifica. La squadra è tornato ad allenarsi agli ordini del mister e le ultime indiscrezioni non sono confortanti. In particolar modo out Veloso ed Izzo mentre non si è visto l’attaccante ...