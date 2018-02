Gb | nuove accuse di molestie scuotono il mondo del volontariato

Il mea culpa di Oxfam - che nomina una commissione per indagare sugli abusi. Ma spuntano nuove accuse : ... che avrà accesso a tutti i dati dell'organizzazione e potrà compiere indagini a tutto campo, rivolgendosi direttamente al personale, ai partner e alle comunità che Oxfam supporta in tutto il mondo". ...

Fausto Brizzi - nuove accuse per molestie recenti : Fausto Brizzi, nuove accuse per molestie recenti Nuovi accertamenti dopo aver ricevuto nuove dichiarazioni, per ora anonime, di ragazze che lo denunciano per fatti recenti. Ma il legale smentisce Continua a leggere L'articolo Fausto Brizzi, nuove accuse per molestie recenti sembra essere il primo su NewsGo.

Fausto Brizzi - nuove accuse per molestie recenti : la procura indaga : Fausto Brizzi, nuove accuse per molestie recenti: la procura indaga La procura di Roma starebbe facendo accertamenti dopo aver ricevuto nuove dichiarazioni, per ora anonime, di ragazze che lo denunciano per fatti recenti Continua a leggere L'articolo Fausto Brizzi, nuove accuse per molestie recenti: la procura indaga sembra essere il primo su NewsGo.

Fausto Brizzi - nuove accuse per molestie recenti : la procura indaga : Fausto Brizzi, nuove accuse per molestie recenti: la procura indaga La procura di Roma starebbe facendo accertamenti dopo aver ricevuto nuove dichiarazioni, per ora anonime, di ragazze che lo denunciano per fatti recenti Continua a leggere L'articolo Fausto Brizzi, nuove accuse per molestie recenti: la procura indaga sembra essere il primo su NewsGo.

Oxfam - nuove accuse : "Direttore fu informato di abusi sessuali - non agì" : Rivelazioni al Times da parte di Helen Evans, ex garante della Ong sulle norme di comportamento: "Riunione su numerosi abusi sessuali cancellata dalla dirigenza"

Oxfam - nuove accuse e dimissioni : Sul sito di Oxfam Italia si ricorda che per Haiti sono stati raccolti in tutto il mondo 98 milioni di dollari compresi 536mila euro nel nostro Paese. Soldi in minima parte utilizzati per 'orge alla ...

Eva Henger - nuove accuse a Domenica Live : «Ecco cosa è successo realmente sull'Isola» : ROMA - «Io ho detto la verità. Il fatto che Francesco Monte agisca così mi ha deluso un pochino. Avrebbe potuto chiedere scusa. chiedere scusa è un atto di...

Isola dei famosi 2018 - Eva malata di protagonismo : le nuove accuse Video : Domenica LIVE si ri-tinge di #Isola dei famosi 2018. Alle 16.58 esatte entra nello studio dell'intrattenitore domenicale di Canale 5 Eva Henger. Barbara D'Urso la fa accomodare ed informa i telespettatori che a breve entreranno anche la figlia Mercedesz e Massimiliano, il marito della Henger. L'Isola dei famosi, Francesco Monte ribadisce: 'Chi si aspetta da me...rimarra' deluso'. Barbara mostra ad Eva un post che Francesco ha pubblicato su ...

Isola dei famosi 2018 - Eva malata di protagonismo : le nuove accuse : Domenica LIVE si ri-tinge di Isola dei famosi 2018. Alle 16.58 esatte entra nello studio dell'intrattenitore domenicale di Canale 5 Eva Henger. Barbara D'Urso la fa accomodare ed informa i telespettatori che a breve entreranno anche la figlia Mercedesz e Massimiliano, il marito della Henger. L'Isola dei famosi, Francesco Monte ribadisce: 'Chi si aspetta da me...rimarrà deluso'. Barbara mostra ad Eva un post che Francesco ha pubblicato su ...

L'Isola dei famosi - Eva malata di protagonismo : le nuove accuse : Domenica LIVE si ri-tinge di Isola dei famosi 2018. Alle 16.58 esatte, entra nello studio dell'intrattenitore domenicale di Canale 5 Eva Henger. Barbara D'Urso la fa accomodare ed informa i telespettatori che a breve entreranno anche la figlia Mercedesz e Massimiliano, il marito della Henger. L'Isola dei famosi, Francesco Monte il 'furioso': 'Chi si aspetta da me...rimarrà deluso'. Barbara mostra ad Eva un post che Francesco ha pubblicato su ...

Eva Henger - nuove accuse a Domenica Live : 'Ecco cosa è successo realmente sull'Isola' : ROMA - 'Io ho detto la verità. Il fatto che Francesco Monte agisca così mi ha deluso un pochino. Avrebbe potuto chiedere scusa. chiedere scusa è un atto di coraggio'. Eva Henger a Domenica Live parla ...

Weinstein - nuove accuse : “Voleva spezzarmi le gambe” : Salma Hayek, l’attrice hollywoodiana che ha recitato tra gli altri nel film Traffic, ha svelato nuovi particolari su quello che ormai è diventato un vero e proprio mondiale: le accuse di molestie rivolte al produttore...

Eva Henger/ nuove accuse a Francesco Monte e quell'ipotesi di complotto (Verissimo) : Eva Henger è ospite di Silvia Toffanin nella nuova puntata di Verissimo. La showgirl torna a lanciare nuova accuse a Francesco Monte dopo l'Isola dei Famosi 2018.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 06:27:00 GMT)

Aemilia - nuove accuse per gli imputati : “Hanno diretto e organizzato attività della cosca anche dal carcere” : Colpo di scena al processo Aemilia. Nuovi capi di imputazione, dalla ricettazione al riciclaggio, dal reimpiego di denaro sporco alle minacce rivolte ad imprenditori e figure istituzionali. Nuovi nomi che entrano nella lunga lista degli accusati e imputati già noti che salgono ai vertici della cosca con ruoli di direzione e organizzazione delle attività illecite dentro e fuori dal carcere. Infine un nuovo arco temporale, allungato fino ad oggi, ...