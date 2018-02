Gaza | raid di Israele | colpiti sei obiettivi tra cui tunnel di Hamas

Raid aerei di Israele su Gaza dopo il ferimento di quattro soldati : Lungo la linea di demarcazione con Gaza un ordigno è esploso al passaggio di una pattuglia dell'esercito israeliano. Per reazione un carro armato di Israele ha prima colpito una torretta di avvistamento palestinese e poi sono partiti i Raid aerei

Paralizzato e cieco dopo un raid a Gaza - Mohammed è morto : aveva solo 9 anni : Paralizzato e cieco dopo un raid a Gaza, Mohammed è morto: aveva solo 9 anni Il piccolo viveva con la sua famiglia nella Striscia di Gaza. Nel 2014 è stato vittima di un bombardamento dal quale non si è mai più ripreso. E lo scorso dicembre, si è spento. Il commosso ricordo del padre: “È […] L'articolo Paralizzato e cieco dopo un raid a Gaza, Mohammed è morto: aveva solo 9 anni sembra essere il primo su NewsGo.

Raid israeliani sulla striscia di Gaza dopo il lancio di razzi. E Pence rinvia visita a Gerusalemme : La tensione nell'area e' salita vertiginosamente dopo il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele da parte dell'Amministrazione Trump. Il vicepresidente americano avrebbe dovuto visitare la città tra il 17 e il 19 dicembre

Esplosione a New York - l'attentatore è un ex tassista : "Ho agito per vendetta per i raid di Israele contro Gaza" : A Manhattan torna la paura. E stavolta poteva essere davvero una strage, se non fosse stato per un ordigno difettoso. Un tubo-bomba 'fai da tè indossato da un aspirante kamikaze, esploso...

