Gattuso su Cutrone | “Spero trovi una bella fidanzata così pensa a fare l’amore”

Rino Gattuso dà un consiglio a Cutrone : 'Giampaolo è un professore, è uno che quando lo sento parlare, ed è successo 5 anni fa a Coverciano, mi ha affascinato, mi ha aperto un mondo - ha detto Gattuso parlando dell'avversario del weekend - ...

Gattuso : 'Copio Giampaolo. Cutrone deve lavorare. Futuro? Priorità al Milan' : Quando lo sento parlare mi affascina, la prima volta mi ha aperto un mondo. Qualche copia e incolla l'ho fatto '. Il Milan ha trovato una sua formazione titolare dopo mesi di indecisioni. Ma per ...

Milan - Gattuso in conferenza tra battute e frasi serie : “Cutrone deve fare l’amore - sul futuro…” : conferenza stampa di vigilia per il tecnico del Milan Rino Gattuso. I rossoneri affronteranno domani sera la Sampdoria in un importante scontro diretto per l’Europa League. Ecco le parole dell’allenatore del Milan tra battute e frasi serie: “Io penso che con Cutrone dovete stare tutti tranquilli. Non cominciamo a fare paragoni o a parlare di Nazionale, deve crescere. deve lavorare lavorare lavorare e riposare riposare riposare. ...

Milan - una rinascita firmata Gattuso : solidità in difesa e un Cutrone letale : Qualcosa è cambiato in casa Milan. La grinta di Rino Gattuso ha portato una ventata di entusiasmo a Milanello. I risultati utili consecutivi sono nove, coppe comprese. Un cammino incredibile che ha ...

Ludogorets-Milan 0-3 : Cutrone più Rodriguez e Borini - Gattuso ipoteca la qualificazione : Il Milan di Gennaro batte il Ludogorets in trasferta , 3-0, grazie ai gol di Cutrone, Rodriguez e Borini. qualificazione agli ottavi di Europa League ipotecata. LEGGI LA CRONACA

Spal-Milan 0-4 : Cutrone doppietta - Biglia e Borini in gol. Gattuso è sesto : Corre il Milan, che al Mazza di Ferrara si impone 4-0 sulla Spal: doppietta di Cutrone e gol di Biglia e Borini. Gattuso infila l'ottavo risultato utile consecutivo tra campionato e Coppa Italia, ...

