Furore 2 La morte di Vito e la scelta di Saro Anticipazioni prima puntata e diretta

Anticipazioni di Furore 2 del 25 febbraio : le indagini sulla morte di Vito andranno avanti? : I colpi di scena non mancheranno questa sera su Canale 5 e le Anticipazioni di Furore 2 del 25 febbraio non lasciano presagire niente di nuovo. Sono otto le puntate di questa seconda stagione della fiction con Massimiliano Marra e sicuramente il colpo di scena più inatteso è proprio legato alla morte di Vito Licata. Il giovane meridionale aveva finalmente un lavoro che amava ed era pronto a sposare Marinella (Adua del Vesco) ma tutto finisce ...

La prima puntata di Furore 2 riparte dalla morte di Vito : anticipazioni 18 febbraio : Manca poco alla messa in onda della prima puntata di Furore 2 e i primi dettagli sono ormai in pasto ai curiosi. Il pubblico di Canale 5 è pronto ad accogliere la nuova stagione della fiction dopo quasi quattro anni di attesa. Il primo colpo di scena è proprio la morte di uno dei Licata, il giovane Vito che non sarà interpretato da Francesco Testi ma da Giacomo Conti. Nella prima puntata di Furore 2 il pubblico si ritroverà all'inizio degli ...