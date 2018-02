Furore 2 | i personaggi

davidemaggio

(Di domenica 18 febbraio 2018) Serena Grandi Nuoviin quel di Lido Ligure animeranno la seconda stagione di– in onda da stasera in prima serata su Canale 5 – andando ad intrecciarsi con le vite della famiglia Licata. Scopriamoli nei dettagli.2: ie gli attori del cast GIOVANNA MINUTILLO (Raffaella Di Caprio) Giovanna abita a Napoli. È una ragazza avvenente con un segno molto particolare: una cicatrice a forma di ‘A’ incisa sul fianco. Dopo la scomparsa dei facoltosi genitori, Giovanna scopre di essere stata diseredata, mentre un misteriosoo, in punto di morte, le confessa di averla rapita alla sua vera madre. La ragazza trova una foto risalente a vent’anni prima, che la ritrae neonata in braccio ad una donna. L’immagine è stata scattata a Lido Ligure, per cui Giovanna lascia Napoli e parte per quella destinazione alla ricerca del suo passato. ...