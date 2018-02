Frosinone Ascoli Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario e

Probabili Formazioni Frosinone-Ascoli Serie B 18-02-2018 : Probabili Formazioni Frosinone-Ascoli, 26^ giornata di Serie B, 18-02-2018 Frosinone-Ascoli, match apparentemente a senso unico, si disputerà domenica 18-02-2018, valevole per la 26^ giornata di Serie B. Il Frosinone, padrone di casa, in questa partita è data come la grande favorita di turno. Dopo l’immeritata sconfitta nello scorso turno in casa del Bari, vuole tornare alla vittoria per mantenere il primo posto in classifica. La ...