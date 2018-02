Freestyle | bacio gay in diretta tv Kenworthy | Lotto contro i pregiudizi

gazzetta

: RT @radio_zek: Il “bacio olimpico” tra l’atleta #GusKenworthy e il fidanzato Matt Wilkas, durante la gara di freestyle sulle piste di #Pyeo… - gisbetter : RT @radio_zek: Il “bacio olimpico” tra l’atleta #GusKenworthy e il fidanzato Matt Wilkas, durante la gara di freestyle sulle piste di #Pyeo… - FaustoVacca1 : RT @roby800: Il bacio olimpico tra l’atleta Gus Kenworthy e il fidanzato Matt Wilkas, al termine della la gara di freestyle sulle piste di… -

(Di domenica 18 febbraio 2018) My Seoul mate! He's a little late for Valentine's Day but he made it just in time to see me compete tomorrow , tonight for you guys in the states, ! Feeling very lucky to have him, my family, my agent ...