Domenica nera per le Alpi. Dopo la valanga che ha causato due feriti in Svizzera, inil bilancio è molto più pesante e si contano trenell'. A Pisaillas, in Val d'Isère,una valanga ha ucciso un uomo di 44 anni e la figlia di 11 che sciavano su una pista battuta. Mentre nella non lontana zona di La Combe à Claudius, un 29enne è morto in un fuori pista.(Di domenica 18 febbraio 2018)