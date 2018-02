Francia | valanga travolge e uccide padre e figlia di 11 anni in Val d’Isère

corriere

: Valanghe in Francia: 3 sciatori morti in Alta Savoia - Barcellonameteo : Valanghe in Francia: 3 sciatori morti in Alta Savoia - official_lgs : #Calcio: '@CoupeDeFrance: @OM_Officiel a valanga, vanno avanti @PSG_Inside e @OL. Sorpresa @VHFootOfficiel!' #lgs??… -

(Di domenica 18 febbraio 2018) Una ventina di sciatori investiti da unaa Racines, in provincia di Bolzano; altri dieci coinvolti in una slavina nel Vallese: tre feriti in tutto