Francesco Monte in Furore 2 è Giuseppe Cannavale | tutti i dettagli sul suo personaggio

optimaitalia

: Signoretti 'perché Francesco Monte è andato a Verissimo e non va all'Isola o a Pomeriggio Cinque?'. #DomenicaLive - trash_italiano : Signoretti 'perché Francesco Monte è andato a Verissimo e non va all'Isola o a Pomeriggio Cinque?'. #DomenicaLive - DomenicaLiveFan : RT @domenicalive: Ecco cosa ha dichiarato Francesco Monte sulle accuse di Eva Henger all'#Isola #DomenicaLive - DomenicaLiveFan : RT @domenicalive: Continua la battaglia tra Francesco Monte e Eva Henger: ne parliamo ora in studio a #DomenicaLive #Isola -

(Di domenica 18 febbraio 2018)in2 al via oggi, 18 febbraio, su Canale 5. Se pensavate di poter dimenticare per un paio di ore il canna-gate e l'Isola dei Famosi vi sbagliavate e di grosso perché tra le new entry nel cast del secondo capitolo della fiction c'è anche lui, l'ex tronista più discusso del momento.in2 è. Anche lui meridionale come i fratelli Licata, lavora come impiegato al comune di Lido Ligure e sarà lì che lo conosceremo per via di una serie di affari che hanno portato alla morte di Vito. Solerte, generoso e onesto, è sposato con una donna del Nord, ma non tradisce le proprie origini.Dimostrerà grande amicizia a Saro che, rimasto senza l'amato fratello, non solo cercherà di scoprire la verità sul suo omicidio arruolandosi in Polizia ma prenderà anche il suo posto in ...