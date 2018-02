Forza Nuova e LeU a Venezia | chiusi comizi | nessun incidente

Forza Nuova e LeU : chiusi comizi : ANSA, - VENEZIA, 18 FEB - Si sono chiuse le manifestazioni, a Venezia, di LeU e Forza Nuova che erano ad alto rischio incidenti. Lo ha reso noto la Questura che ha provveduto affinché i simpatizzanti ...

Elezioni : Marcon - Minniti vieti manifestazione Forza Nuova a Venezia : Roma, 17 feb. (AdnKronos) – “La manifestazione di Forza nuova va vietata. Non è possibile che fascisti, razzisti e antisemiti manifestino a poche decine di metri dalla sinagoga e dal quartiere ebraico. La città non può essere offesa da una manifestazione anticostituzionale e antidemocratica: il governo deve intervenire. Il fascismo non ha spazio a Venezia. Chiediamo al ministro Minniti di vietare la manifestazione”. Lo afferma ...

Da Forza Pound a Casa Nuova - da Leu agli ex opg : non vedo l’ora di votare : Partendo dall’estrema destra. Abbiamo gli squadristi. Certo abbiamo approvato una legge che dovrebbe impedire all’elettricista sotto Casa di esporre gagliardetti di Salò e busti del Duce, ma intanto esponiamo regolarmente in televisione Forza Pound e Casa Nuova. Poi c’è Giorgia Meloni. Che è un caso facilmente riassunto dai suoi manifesti. Lei è convinta di essere Nicole Kidman, ma basta dare un’occhiata dal vivo per capire che siamo sempre alla ...

Bologna - scontri in centro. Bersani : “Pensarci due volte prima di dare le piazze a Forza Nuova. Regressiva e parafscista” : “prima di dar le piazze a Forza Nuova bisogna pensarci due volte, perché queste autorizzazioni devono tenere sempre conto di un contesto”. Così Pier Luigi Bersani (Leu) ha commentato la scelta di Bologna di concedere piazza Galvani al partito di Roberto Fiore. “Abbiamo già visto tante volte come reagire a rigurgiti fascisti. L’abbiamo sempre fatto andando in piazza e andandoci tutti – ha detto Bersani, di passaggio al presidio antifascista ...

Bologna - presidio blindato per Forza Nuova. La polizia respinge gli antifascisti : idranti - cariche e lacrimogeni : cariche della polizia, idranti e lacrimogeni: si è conclusa così, a Bologna, una giornata ad alta tensione per il comizio di Forza Nuova in piazza Galvani, in centro città. Quando in serata un migliaio di manifestanti antifascisti ha tentato di raggiungere il luogo del comizio, blindato, dove era atteso il segretario nazionale Roberto Fiore, sono partite le cariche delle forze dell’ordine ed è scoppiata la guerriglia urbana. Negli scontri sono ...

Bologna : scontri e sette feriti per il comizio Forza Nuova : Sei manifestanti e un poliziotto hanno avuto bisogno di cure mediche in seguito alle forti tensioni scoppiate ieri contro l'iniziativa elettorale di Roberto Fiore , FN, . La polizia ha usato idranti e ...

Bologna - tensioni e scontri per il comizio di Forza Nuova : sette i feriti : Venerdì davvero complicato per Bologna: scontri e cortei di collettivi si sono susseguiti in città per opporsi alla manifestazione di Forza Nuova nel centro di Bologna. In diverse occasioni sono avvenuti contatti fra centri sociali e forze di polizia con un bilancio finale di sette feriti(sei manifestanti più un poliziotto) e due persone denunciate...

Scontri a Bologna per il comizio di Forza Nuova : agente ferito al volto da una bomba carta. Feriti anche 4 studenti : Ancora Scontri nella serata. Un poliziotto del reparto mobile di Padova è stato ferito al volto da una bomba carta lanciata dai collettivi durante gli Scontri di oggi, a Bologna, tra...

Bologna : nuovi scontri tra forze dell'ordine e antagonisti - contrari al comizio di Forza Nuova : Lacrimogeni, idranti, manganelli contro gli antagonsti che non volevano il comizio elettorale di Roberto Fiore di Forza Nuova. Stamattina altri disordini e cinque feriti. Due fermati - Si registra di ...

Comizio Forza Nuova a Bologna - scontri tra polizia e centri sociali : Bologna, 16 feb. , askanews, Come avevano annunciato, i centri sociali e gli antagonisti di Bologna, circa 400 persone, hanno tentato di Forzare i blocchi delle forze di polizia che presidiavano ...

SCONTRI A BOLOGNA IN PIAZZA MAGGIORE/ Ultime notizie video : idranti contro attivisti al comizio di Forza Nuova : BOLOGNA, SCONTRI in PIAZZA MAGGIORE tra attivisti antifascisti e polizia prima del comizio di Forza Nuova. video e Ultime notizie: la frattura Pd-LeU, i centri sociali "minacciano" la città(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 20:41:00 GMT)

Scontri polizia-centri sociali al comizio di Forza Nuova a Bologna : Roma, 16 feb. , askanews, Come avevano annunciato, i Centri sociali e gli antagonisti di Bologna, circa 400 persone, hanno tentato di Forzare i blocchi delle forze di polizia che presidiavano piazza ...

Bologna - scontri polizia antifascisti Foto Tensione al comizio di Forza Nuova Live : Sale la Tensione a Bologna per la manifestazione di Forza Nuova che sarà contestata dai centri sociali della rete antifascista