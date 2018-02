Florida | la marcia contro le armi degli studenti sopravvissuti alla sparatoria di Parkland

Marcia superstiti Florida contro le armi : ANSA, - WASHINGTON, 18 FEB - Una grande mobilitazione che arrivi a Washington con una manifestazione in programma il prossimo 24 marzo per fare pressione sul mondo della politica per potenziare il contro llo sulla circolazione delle armi . Questo l'obiettivo del corteo indetto per iniziativa di sopravvissuti della strage alla Marjory Stoneman Douglas High ...

Trump fa retromarcia sulle trivellazioni in Florida. Ma per molti è una trovata elettorale per favorire il ‘suo’ governatore : Dietrofront di Trump sulle trivellazioni petrolifere vicino alle coste della Florida. Se nei giorni scorsi il governo Usa aveva annunciato che avrebbe concesso nuove autorizzazioni per l’estrazione di greggio e gas al largo di quasi tutte le coste degli Stati Uniti e che tali provvedimenti avrebbero riguardato anche Paesi come California e Florida, per la prima volta dopo decenni, dalla Casa Bianca arriva la notizia: Trump ha ceduto alle ...