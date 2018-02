Final 8 di Coppa Italia | Luca Vitali porta Brescia in finale

Basket - Final Eight Coppa Italia 2018 : Brescia in Finale! Cantù ko al supplementare per 82-87 : Brescia batte Cantù per 87-82 dopo un tempo supplementare e raggiunge Torino in Finale di Coppa Italia 2018 di Basket: domani alle ore 18.00 sapremo chi per la prima volta nella sua storia alzerà al cielo il trofeo. Partenza sprint di Brescia, che si porta subito sul 5-0. Cantù, però, è infuocata da tre punti in questa Final Eight e con le triple di Thomas e Smith ritorna subito avanti. Si gioca punto a punto e sono i brianzoli a tentare un ...

Basket - Finale Coppa Italia 2018 : Torino-Brescia. Programma - orari e tv. Il palinsesto completo : Si sono appena concluse le semifinali della Final Eight di Coppa Italia, in corso di svolgimento a Firenze da giovedì fino a domani, 18 febbraio. Le prime otto squadre del massimo campionato Italiano si sono sfidate in un tabellone tennistico che si e disputato al Nelson Mandela Forum del capoluogo toscano. La Finale è in Programma proprio domani, domenica 18 febbraio alle ore 18 e vedrà sfidarsi Torino e Brescia: chiunque dovesse vincere alzerà ...

Volley femminile - Coppa Italia 2018 : Conegliano-Novara - la Finale. Data - programma - orario d'inizio e tv : che sfida a Bologna! : La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. DOMENICA 18 FEBBRAIO: 20.30 Imoco Volley Conegliano vs Igor ...

Pallamano - Coppa Italia 2018 : la Finale sarà tra Pressano e Bolzano - eliminate Siracusa e Conversano : sarà un derby del Trentino-Alto Adige tra Pressano e Bolzano la finale dell’edizione 2018 della Coppa Italia di Pallamano maschile, in un verdetto maturato al termine della seconda giornata di gare al Pala San Giacomo di Conversano, attraverso due semifinali avvincenti e ricche di emozioni. Ad aprire le danze sono stati i trentini, capaci di disputare una partita egregia contro la Teamnetwork Albatro Siracusa, blindando la porta difesa da ...

Volley : Coppa Italia Femminile - Novara raggiunge Conegliano in Finale : IL TABELLINO- IGOR GORGONZOLA Novara - SAUGELLA TEAM MONZA 3-2 , 27-25 27-29 20-25 25-19 15-13, IGOR GORGONZOLA Novara: Piccinini 4, Gibbemeyer 7, Skorupa 1, Plak 20, Chirichella 17, Egonu 35, ...

Basket - coppa Italia : Torino si prende la Finale - Cremona ko all'overtime : FIRENZE - Torino è la prima finalista della F8 di coppa Italia. La Fiat, al debutto nella manifestazione, batte Cremona dopo un overtime , 92-87, e domani affronterà la vincente di Brescia-Cantù. ...

Volley femminile - Coppa Italia 2018 : Novara vola in Finale - che sfida con Conegliano! Monza si arrende al tie-break - show Paola Egonu : Conegliano-Novara sarà la Finale della Coppa Italia 2018 di Volley femminile. L’atto conclusivo più atteso si è materializzato al PalaDozza di Bologna ma, mentre le Pantere avevano avuto vita facile contro Busto Arsizio nella prima semiFinale, le Campionesse d’Italia hanno dovuto sudare per sconfiggere una coriacea Monza, alla sua prima apparizione alle Finale Four. Le piemontesi si sono imposte per 3-2 (27-25; 27-29; 20-25; 25-19; ...

Basket - Final Eight Coppa Italia 2018 : Torino in Finale! Cremona ko al supplementare : La Fiat Torino è la prima Finalista delle Final Eight di Coppa Italia. La squadra piemontese supera al supplementare la Vanoli Cremona 92-87 al termine di una partita molto combattuta e che nel Finale ha vissuto continui ribaltamenti. Decisivi per i piemontesi i 18 punti di Diante Garret e i 17 di Blue, mentre alla Vanoli non bastano i 16 punti di un ottimo Simone Fontecchio. Il primo tempo si chiude in parità ma i due quarti di cui è composto ...

LIVE Coppa Italia Basket - SemiFinale Red October Cantù- Germani Brescia in DIRETTA : derby lombardo con in palio la Finale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cantù-Brescia, sfida valevole per le semifinali delle Final Eight di Coppa Italia. La Red October è reduce dall’incredibile vittoria nei quarti di finale nel derby contro l’Olimpia Milano, con i brianzoli che si sono imposti 105-87. Una prestazione offensiva clamorosa per il miglior attacco del campionato, che ha dominato una delle grandi favorite fin dal primo quarto, nonostante le pesanti ...