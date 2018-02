FIFA 18 | come tirare i rigori su PS4 e XBOX

FIFA 18 : attivate le sfide creazione rosa della Bundesliga e della J-League. Thiago e Cristiano come premi finali : EA Sports ha attivato nella serata del 9 febbraio le sfide creazione rosa di due nuovi campionati, la Bundesliga tedesca e la J-League giapponese I premi finali che si ottengono per il completamento di ciascuno dei gruppi di sfide sono rispettivamente: Thiago, nella versione SBC con valutazione 91 + 22.500 crediti per la Bundesliga Cristiano, nella versione SBC […] L'articolo Fifa 18: attivate le sfide creazione rosa della ...

FIFA 18 : attivate le sfide creazione rosa della Bundesliga e della J-League. Thiago e Cristiano come premi finali : EA Sports ha attivato nella serata del 9 febbraio le sfide creazione rosa di due nuovi campionati, la Bundesliga tedesca e la J-League giapponese I premi finali che si ottengono per il completamento di ciascuno dei gruppi di sfide sono rispettivamente: Thiago, nella versione SBC con valutazione 91 + 22.500 crediti per la Bundesliga Cristiano, nella versione SBC […] L'articolo Fifa 18: attivate le sfide creazione rosa della Bundesliga e ...

FIFA 18 : scopri come eseguire la skill “Chest Flick” : Nuovo video tutorial di uno dei “maghi” delle skill di Fifa, lo Youtuber della Repubblica Ceca Lokelani. In questo nuovo filmato ci mostrerà come eseguire la “Chest Flick”, ossia il palleggio con le spalle Non ci resta che lasciarvi alla breve clip con la descrizione dei comandi da eseguire L'articolo Fifa 18: scopri come eseguire la skill “Chest Flick” sembra essere il primo su I Migliori di Fifa.

TOTY FIFA 18 : in arrivo dal 15 gennaio. Ecco come votare! : Tante novità per i TOTY in Fifa 18! In arrivo dal 15 gennaio! Uno degli eventi maggiormente attesi dagli appassionati di Fifa è sempre stato quello dell’annuncio del TOTY, il Team of The Year, in genere composto dai migliori giocatori dell’anno solare precedente, selezionati dalla Fifa. Quest’anno però tutto sarà differente: la federazione calcistica internazionale infatti […] L'articolo TOTY Fifa 18: in arrivo dal 15 ...

FIFA 18 : attivate le sfide creazione rosa della Serie A e della MLS. Hamsik e Giovinco come premi finali : EA Sports ha attivato nella serata del 5 gennaiole sfide creazione rosa di due nuovi campionati, la Serie A (Calcio A in Fifa 18) e la MLS, Major League Soccer, il massimo campionato nordamericano con i club di USA e Canada I premi finali che si ottengono per il completamento di ciascuno dei gruppi di sfide sono […] L'articolo Fifa 18: attivate le sfide creazione rosa della Serie A e della MLS. Hamsik e Giovinco come premi finali sembra ...

FIFA 18 : attivate le sfide creazione rosa della Serie A e della MLS. Hamsik e Giovinco come premi finali : EA Sports ha attivato nella serata del 5 gennaiole sfide creazione rosa di due nuovi campionati, la Serie A (Calcio A in Fifa 18) e la MLS, Major League Soccer, il massimo campionato nordamericano con i club di USA e Canada I premi finali che si ottengono per il completamento di ciascuno dei gruppi di sfide sono […] L'articolo Fifa 18: attivate le sfide creazione rosa della Serie A e della MLS. Hamsik e Giovinco come premi finali sembra ...

FIFA 18 : Diego Valeri vince il premio come MVP della MLS! : Lunedì la MLS, il massimo campionato nordamericano che include le migliori squadre di Stati Uniti e Canada, ha annunciato il nome del vincitore del premio Landon Donovan MVP Award, come miglior giocatore dell’anno: il premio è andato al centrocampista dei Portland Timbers Diego Valeri. Contestualmente EA Sports ha attivato una sfida creazione rosa che permette […] L'articolo Fifa 18: Diego Valeri vince il premio come MVP della MLS! ...