Sui falsidi alcuni parlamentari del Movimento 5 stelle,Roberto,presidente Vigilanza Rai, da Repubblica attacca:"Noi invece di insabbiare abbiamo reso quei nomi pubblici, allontanati e ne pretendiamo le dimissioni in caso siano eletti". Sul caso dei riciclati e dei massoni candidati nelle liste del M5S,ribatte:"Non potevamo sapere tutto,ma in confronto a quelle del Pd e Fi,le nostre sono immacolate".Maggioranze? "Non con Salvini e Meloni, no a governi di scopo o del presidente."(Di domenica 18 febbraio 2018)