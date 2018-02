Festival di Berlino 2018 | applausi per “Figlia mia” con Alba Rohrwacher e Valeria Golino

ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2018)dalle donne, soprattutto, ma anche da non pochi giornalisti maschi alla proiezione per la stampa internazionale di Figlia mia, stamani presentato in concorso alla Berlinale. Alla sua seconda volta altedesco, Laura Bispuri resta “emozionata e tesa”, perché comunque è da sola a rappresentare il Belpaese in corsa per l’Orso d’oro, e l’impresa non è facile. La sua avventura però non è in solitaria: con lei due radiose dive nostrane –– complici e rivali su un territorio granitico e misterioso come la Sardegna a contendersi l’amore di una bimba, l’undicenne Vittoria interpretata dalla prodigiosa Sara Casu, algherese ma dai canoni estetici irlandesi con quei lunghi capelli rossi. Di questo infatti racconta il secondo lungometraggio della cineasta romana, a due anni dall’esordio Vergine giurata. Angelica () è una giovane donna ...