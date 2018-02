Federer trionfa a Rotterdam e da domani torna numero uno

Tennis - ATP Rotterdam : trionfa Federer - Dimitrov ko in finale 6-2 - 6-2 : Lo svizzero ha superato in finale Grigor Dimitrov , numero 5 del mondo, che si è arreso nettamente 6-2, 6-2 in nemmeno un'ora di gioco, condizionato anche da un problema fisico che lo ha limitato nel ...

Federer trionfa AGLI AUSTRALIAN OPEN/ Incoraggia Cilic e ringrazia la moglie : “Senza Mirka avrei già smesso” : Roger FEDERER batte Marin Cilic e TRIONFA AGLI AUSTRALIAN OPEN: è il 20 slam in carriera, è il tennista più grande di tutti? Vince perché non vive per il tennis, ma lo "ringrazia"(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 19:04:00 GMT)

