"Questa mattina una nostra cronista, Gaia Bozza, è stata aggredita da alcune persone alla presentazione dei candidati del Pd a Salerno. La collega è stata spintonata e colpita da uno schiaffo sulla telecamera, riuscendo a evitare un altro colpo. Gaia, per fortuna, non è ferita, sta bene, e non ha dovuto ricorrere a cure mediche". Così la redazione di.it che "stigmatizza quanto successo" e chiede "aiuto a tutti affinché ilcreato attorno all'inchiesta Bloody Money non diventi ancora più".(Di domenica 18 febbraio 2018)