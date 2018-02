FA Cup | Rochdale-Tottenham 0-0 in diretta | risultato LIVE Poche emozioni

Probabili Formazioni Rochdale-Tottenham - FA Cup 18-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Rochdale-Tottenham, FA Cup 2017/2018, Ore 17.00: Due cambi per i padroni di casa, turnover in casa Spurs. L’unica gara della domenica valida per il 5°turno di FA Cup si disputa alla Crown Oil Arena tra i padroni di casa del Rochdale e il Tottenham. Padroni di casa che vengono dalla sconfitta rimediata in casa del Bristol Rovers nell’ultima giornata di League One, che li lascia ancora in penultima ...