Fa Cup | flop Tottenham | 2-2 con il Rochdale | ‘Spurs’ costretti al replay prima della Juve

(Di domenica 18 febbraio 2018) Quante volte abbiamo sentito dire che la Fa Cup regala emozioni e che in questa competizione tutto può succedere? Molte, tanto che si continua a parlare di una Coppa Italia in stile Fa Cup. In effetti qualcosa di magico c’è se il, reduce da un’ottima prestazione in un ottavo di Champions League con lantus, pareggia con il, ultima classificataLeague 1 (la terza serie inglese). Clamoroso quanto accaduto Spotland. Henderson ha portato in vantaggio ilallo scadere del primo tempo, Lucas Moura ha pareggiato i conti, Pochettino ha quindi mandato i campo i titolarissimi e al 90′ ilsembra aver chiuso la pratica con il rigore trasformato da Kane. Nei quattro minuti di recupero però Davies ha trovato il goal del definitivo 2-2 che costringerà gli ‘Spurs’ a giocare ila Wembley, una settimanadel ritorno ...