Eva Longoria | dolce attesa a Los Angeles

Eva Longoria al sesto mese di gravidanza si tiene in forma : Eva Longoria in tenuta sportiva, si è concessa una passeggiata domenicale sulle colline di Hollywood, con il marito Jose Baston, 49, e alcuni amici. Pancione letteralmente lievitato per l’attrice latina, che solo pochi mesi fa ha annunciato la sua prima gravidanza con il terzo marito. La Longoria è stata infatti già sposata due volte con l’attore Tyler Christopher, da cui ha divorziato nel 2004 e con il cestista Tony Parker (divorzio nel ...

Golden Globe 2018 : Eva Longoria e Reese Whiterspoon - l’unione fa la forza : Che la notte dei Golden Globe 2018 fosse all’insegna dell’empowerment femminile l’abbiamo capito subito. Le donne di Hollywood, tutte vestite di nero, sono state le più agguerrite. Il padrone di casa Seth Meyers l’ha anche precisato nel dare il via alla cerimonia: «Buonasera alle signore e agli uomini che sono rimasti», ha esordito, riferendosi ai (pochi) «sopravvissuti» allo scandalo Weinstein. Così la scelta di Eva ...

Eva Longoria - fine anno con pancione : Eva Longoria è stata casalinga disperata solo sullo schermo. Nella vita privata, l’ex Gabrielle Solis di Desperate Housewives non si è mai persa d’animo. Attrice, imprenditrice, una laurea a 38 anni alla California State University (con tesi sui chicano, i messicani nati e cresciuti in America), e l’impegno politico in prima linea durante le campagne presidenziali di Obama. LEGGI ANCHEShakira e Piqué, ogni (voce di) crisi è ...

Eva Longoria incinta del primo figlio / L’attrice in attesa di un maschio diventa mamma a 42 anni : Eva Longoria incinta a 42 anni del primo figlio, arriva la conferma: si tratta di un maschietto, ecco come sta vivendo la dolce attesa la bella attrice che aveva smentito questa estate.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 17:52:00 GMT)

Serie Tv - novità : Matthew Rhys nel pilot inglese Down the Caravan; due nuovi progetti prodotti da Eva Longoria : Down the Caravan: Matthew Rhys inizia a pensare al post The Americans e ha preso parte ad un pilot inglese di un drama dalle venature comedy in cui interpreterà un donnaiolo gallese proprietario di una rimessa per caravan che presto sarà morto. Rhys è proprio originario del Galels e reciterà accanto a Jan Anderson che interpreta un suo dipendente. La Serie è prodotta da Jerry e Kay Lockett e non sarebbero in trattativa con un importante ...

Eva Longoria è incinta : la star aspetta il primo figlio : Congratulazioni a Eva Longoria che è in dolce attesa del suo primo figlio! La gravidanza dell'attrice 42enne è già arrivata al quarto mese e secondo Us Weekly sarà un fiocco azzurro: Eva e il marito Josè Baston aspetterebbero un maschietto. Lui è già padre di due bambini, avuti dalla ex moglie. Eva Longoria era stata sposata con l'attore Tyler Christopher ...

Eva Longoria incinta di Jose Bastón : primo figlio per la coppia : Eva Longoria in dolce attesa, la gravidanza non è stata pianificata Eva Longoria è finalmente in dolce attesa del suo primo figlio con il marito Jose Bastón all’età di 42 anni. A confermare la bellissima notizia è stata la rivista settimanale Us Weekly, dopo aver parlato direttamente con il manager dell’attrice. Sono anni che i rumors continuano […] L'articolo Eva Longoria incinta di Jose Bastón: primo figlio per la coppia ...

Eva Longoria è incinta - in arrivo il primo figlio dell’ex casalinga disperata : Eva Longoria è incinta, l’attrice 42enne divenuta famosa col ruolo di Gabrielle Solis nella serie tv Desperete Housewives è al quarto mese di gravidanza e aspetta un maschietto. Dopo due matrimoni finiti alle spalle (Tyler Christopher e Tony Parker) è con l’attuale marito che la Longoria ha deciso di allargare la famiglia. Il lui in questione è José Antonio “Pepe” Bastón, 49 anni, presidente del gruppo radiotelevisivo messicano ...

Eva Longoria È INCINTA / L'attrice di Desperate Housewives sarà mamma nella primavera del 2018 : Eva LONGORIA è INCINTA: L'attrice di Desperate Housewives, sposata con Josè Antonio Baston, è al quarto mese di gravidanza e sarà mamma per la prima volta nella primavera del 2018.(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 10:09:00 GMT)