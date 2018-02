“Era ancora viva!” Riaprono la bara dopo undici giorni | cosa scoprono Alcuni passanti

caffeinamagazine

(Di domenica 18 febbraio 2018) Una storia decisamente agghiacciante quella che arriva dal Brasile e le testimonianze fanno raggelare il sangue. Rosangela Almeida dos Santos, 37 anni, sarebbe stata “sepolta viva per errore”. La surreale notizia “da film dell’orrore” arriva dal nordest del Paese sudamericano. La donna secondo i familiari avrebbe cercato per, invano, di uscire dalla tomba in cui era stata sepolta viva. Impossibile, ovviamente. Ma loro chiedono sia fatta piena luce sulla vicenda e sono riusciti a fare in modo che il caso venga trattato dai principali mezzi di comunicazione brasiliani, come Globo.com. I fatti: Rosangela era stata dichiarata morta a fine gennaio nell’ospedale di Bahiadue arresti cardiaci e sepolta a Riachao das Neves, sua città natale. Una settimanala sepolturasenzatetto che vivono nei pressi del cimitero hanno lanciato ...