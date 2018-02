Emma Watson dona un milione di sterline alle vittime di abusi sessuali - Best Movie

Emma Watson dona un milione di sterline per le donne vittime di abusi sul lavoro - People - Spettacoli : L'attrice e attivista Emma Watson ha donato un milione di sterline , circa 1,13 milioni di euro, per dare il via a un nuovo fondo britannico con cui sostenere le donne che subiscono abusi e molestie ...

Emma Watson dona 1 milione di euro al fondo per le vittime degli abusi : L'attrice e attivista britannica Emma Watson ha donato un milione di sterline per aiutare le vittime degli abusi sessuali. Si tratta di una delle donazioni più importanti per il nuovo UK Justice and Equality Fund e arriva insieme a una lettera aperta firmata da 200 star del Regno Unito e dell'Irlanda per porre fine alle molestie contro le donne sul posto di lavoro. A sottoscrivere il documento pubblicato dall'Observer, oltre all'attrice ...

Emma Watson si confessa all'HuffPost Video : 3 L'edizione Uk dell'Huffington Post ha pubblicato un articolo che ha suscitato scalpore, in riferimento ad un'intervista-confessione dell'attrice inglese #Emma Watson al Magazine Variety. In essa l'attrice rivela di aver provato nella sua breve ma intensa carriera quello che definisce full spectrum, lo -spettro intero-, l'intera gamma delle #molestie sessuali che non sono una rarita' o una novita', ma purtroppo un qualcosa di ...