Elezioni | l’annuncio di Prodi | “Sostengo in particolare Insieme”

Elezioni Lazio - l’annuncio di Piero Grasso : “Liberi e Uguali sosterrà la candidatura di Nicola Zingaretti a governatore” : L’accordo nel Lazio tra Pd e LeU è a un passo. Dopo l’apertura degli scorsi giorni, la conferma è arrivata dopo l’incontro tra il leader di Liberi e Uguali , Piero Grasso , e il candidato dem Nicola Zingaretti . Ma l’intesa non piace a Civica Popolare, che critica la stretta di mano e chiede un “segnale di chiarezza” al Pd e agita lo spettro di uno strappo a livello nazionale. Il via libera all’appoggio al ...

Elezioni - l’annuncio di Laura Boldrini : “Il mio impegno continua con Liberi e Uguali” : “Ho seguito con interesse il tentativo di Pisapia di ricostruire il centro-sinistra in discontinuità; il tentativo è fallito, ne abbiamo preso atto ma ora abbiamo il dovere di fare di tutto per evitare la crescita dell’astensionismo nell’elettorato progressista. Sono convinta che Liberi e Uguali ne abbia la potenzialità. Per questo il mio viaggio continuerà con loro, anzi con libere e uguali. E saremo in tanti”. Lo ha ...