Doping a PyeongChang | positivo il russo Krushelnitckii | bronzo nel curling

PyeongChang - CIO : test e sanzioni sul Doping sono indipendenti : PyeongChang , Corea del Sud, , 18 feb. , askanews, 'I test e le sanzioni sul doping ai Giochi olimpici invernali di PyeongChang non dipendono dal Comitato Olimpico internazionale. Inoltre il CIO non ...

Pyeongchang - russo medaglia di bronzo nel curling potrebbe aver violato le regole del Doping : Il campione B verrà aperto domani. Krushelnytsky nei giorni scorsi aveva vinto assieme alla moglie Anastasia Bryzgalova la medaglia di bronzo nel curling misto. La Russia è stata esclusa dai Giochi olimpici a seguito dello scandalo deldoping di Stato ma 168 atleti sono stati dichiarati idoenei a partecipare sotto la bandiera neutrale dell'Olympic Athletes from Russia.

PyeongChang - primo caso di Doping : è il giappponese Saito : PyeongChang, primo caso di doping: è il giappponese Saito PyeongChang, primo caso di doping: è il giappponese Saito Continua a leggere L'articolo PyeongChang, primo caso di doping: è il giappponese Saito sembra essere il primo su NewsGo.

Pyeongchang - Saito si difende dall'accusa di Doping : 'Lotterò per dimostrare che non sono dopato' : 'sono sorpreso dal risultato di questo test. Non mi sono mai dopato intenzionalmente'. Il giapponese dello short track Kei Saito si difende così dopo la notizia, annunciata questa mattina a ...

Pyeongchang : primo caso Doping - positivo pattinatore giapponese : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Primo caso di Doping alle Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. Kei Saito positivo : Primo caso di doping alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il giapponese Kei Saito, riserva della staffetta di short track, è risultato positivo a un diuretico. Un colpo basso per il Sol Levante visto che mai nessun atleta nipponico era in passato incappato nelle maglie dell’antidoping ai Giochi Invernali. Il pattinatore è stato sospeso, il Comitato Olimpico Nazionale ha indetto una conferenza stampa per la mattinata ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Test antiDoping : saranno i Giochi più controllati di sempre? Quanti test fuori gara! : CIO e WADA hanno effettuato 16670 controlli in sette discipline Invernali da marzo 2017 al 31 gennaio 2018. Alla vigilia delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 si è già parlato del programma antidoping preolimpico più grande di sempre. In Corea del Sud le maglie saranno ancora più stringenti in modo da garantire una corretta competizione dopo i troppi casi esplosi a Sochi 2014. Aumenteranno i controlli fuori competizione che saranno ...

Doping : il Tas revoca la squalifica a vita per 28 atleti russi. I “graziati” tornano in corsa per PyeongChang? : Si infittisce sempre di più il caso di “Doping“ in Russia. Secondo quanto viene riportato da gazzetta.it, infatti, il Tribunale Arbitrale per lo sport ha revocato la squalifica a vita di 28 di 42 dei 43 atleti russi accusati di Doping di Stato alle Olimpiadi invernali di Sochi 2014. L’unico che ha rinunciato a presentare l’appello è stato il il 32enne bobbista Maxim Belugin. Il Tas dunque ha giudicato ...

Speed Skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Olga Graf rifiuta i Giochi per solidarietà con gli esclusi per Doping : A pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 lo Speed Skating perde una delle sue protagoniste più accreditate, la russa Olga Graf. Il motivo è sempre lo stesso, il doping. Attenzione, però, perché in questo caso non c’è nessuna positività. La 34 enne ha deciso di autoescludersi, rifiutando l’invito del CIO, per solidarietà con i tanti colleghi che invece sono stati esclusi per il caso di doping di ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - Thomas Bach : “Gli atleti russi esclusi da PyeongChang per gravi indizi di Doping” : All’indomani dell’esclusione dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 di tre stelle del firmamento mondiale in russia, ovvero Viktor Ahn, Anton Shipulin e Sergei Ustiugov, campioni rispettivamente nello short track, nello sci di fondo e nel biathlon, è arrivato il chiarimento da parte del presidente del Cio Thomas Bach. Il n.1 dello sport mondiale ha asserito infatti che tutti gli atleti russi, che non prederanno parte ai ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - Thomas Bach : “I russi esclusi per gravi indizi di Doping” : All’indomani dell’esclusione dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 di tre stelle del firmamento mondiale in russia, ovvero Viktor Ahn, Anton Shipulin e Sergei Ustiugov, campioni rispettivamente nello short track, nello sci di fondo e nel biathlon, è arrivato il chiarimento da parte del presidente del Cio Thomas Bach. Il n.1 dello sport mondiale ha asserito infatti che tutti gli atleti russi, che non prederanno parte ai ...

Kim - il Doping russo e l'ipotesi boicottaggio di Trump : perché PyeongChang 2018 non sarà un'Olimpiade qualsiasi : Sport e politica: che intrecci. Anche alle Olimpiadi, soprattutto alle Olimpiadi: quelle invernali in programma a PyeongChang dal 9 al 25 febbraio 2018, per esempio, non saranno delle Olimpiadi qualsiasi.Non se il confine che divide la Corea del Sud alla Corea del Nord del dittatore Kim Jong-un, amante dei test nucleari, dista meno di 100 chilometri dalle sedi di gara.Non se la Russia di Vladimir Putin, noto appassionato di hockey su ghiaccio, ...

Doping e Pyeongchang 2018 : Russia esclusa - atleti con la bandiera olimpica. Mosca pensa al boicottaggio : Mutko è anche il presidente del Comitato organizzatore dei Mondiali di calcio di Russia 2018: venerdì era in prima fila alla cerimonia di sorteggio dei gironi della Coppa del Mondo. In ogni caso, a ...

Pyeongchang 2018 - Russia esclusa per Doping : Mosca pensa al boicottaggio : Il Cio ha deciso per il compromesso: massima punizione per la Russia, colpevole di doping di Stato, anche alle prossime Olimpiadi invernali, ma non per gli sportivi puliti