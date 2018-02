Domenica Live | Serena Grandi | “Ho subito un intervento estetico di sette ore”

Paola Caruso choc a Domenica Live : “Voglio togliermi le costole” : Domenica Live: Paola Caruso vuole la vita come Pixie Fox A Domenica Live si parlava di chirurgi plastica e Paola Caruso, famosa per la sua risata quanto per il suo seno, ha fatto una rivelazione choc su un suo desiderio. L’ex Bonas di Avanti un altro ha infatti affermato che vorrebbe togliersi le costole per avere la vita strettissima come Pixie Fox, che è stata ospite di Barbara d’Urso insieme a Rodrigo Alves, il Ken Umano. Tutti, ...

Cristina Parodi non resiste - lancia una stoccata velenosa alla nemica Barbara d'Urso e al programma Domenica Live : Poi però c'è differenza: c'è chi ha la donna col seno più grande del mondo e chi intervista Piero Angela'. Interrogata sulle procedure che intende attivare, per riuscire a battere un avversario ...

Domenica Live - scoppia la lite tra Nadia Rinaldi e Eva Henger : caos in diretta : lite in diretta a 'Domenica Live' tra Nadia Rinaldi ed Eva Henger. Oggetto del contendere il cosiddetto

Mercedesz Henger scoppia a piangere a Domenica Live per colpa di Nadia Rinaldi : Domenica Live: Mercedesz Henger in lacrime dopo il confronto tra Eva Henger e Nadia Rinaldi Momento di sconforto a Domenica Live per Mercedesz Henger. La figlia di Eva Henger è scoppiata a piangere dopo il confronto tra la madre e Nadia Rinaldi sul canna-gate all‘Isola dei Famosi. La giovane italo-ungherese non ha apprezzato le dichiarazioni […] L'articolo Mercedesz Henger scoppia a piangere a Domenica Live per colpa di Nadia Rinaldi ...

Nadia Rinaldi contro Eva Henger a Domenica Live : “Non ho visto la marijuana - non stavo dietro il c**o di Monte” : Domenica Live: scontro tra Nadia Rinaldi e Eva Henger per Francesco Monte all’Isola dei Famosi Dopo il botta e risposta a Striscia la notizia, a Domenica Live c’è stato finalmente un confronto tra Nadia Rinaldi e Eva Henger. Quest’ultima da settimane ribadisce che l’attrice romana avrebbe visto Francesco Monte fumare marijuana all’Isola dei Famosi. Nadia […] L'articolo Nadia Rinaldi contro Eva Henger a ...

Domenica Live - Nadia Rinaldi : “Ho pagato per la droga - non posso sostenere le accuse di Eva Henger a Francesco Monte” : Ospite del salotto Domenicale di Barbara D’Urso, l’attrice romana, reduce dall’Isola dei Famosi, traccia un bilancio della sua esperienza e risponde alle accuse dell’ex marito, che da una rivista di gossip l’ha accusata di strumentalizzare la figlia per potersi riavvicinare a lui. Nadia ha risposto così alle accuse: “Credo di aver esternato un dolore che portavo dentro, che ho abbastanza digerito. ...

Nadia Rinaldi smentisce Eva Henger anche a Domenica Live : la verità : Domenica Live: faccia a faccia tra Eva Henger e Nadia Rinaldi A Domenica Live dopo l’intervista a Nadia Rinaldi, Barbara d’Urso ha voluto metterla a confronto con Eva Henger, la quale la scorsa settimana aveva affermato espressamente di volere l’ultima arrivata da L’Isola per confermare la sua versione sul droga-gate. In diretta Nadia ha esordito il suo discorso dichiarando queste parole: “Parto per ...

Domenica Live : Nadia Rinaldi attacca L’Isola a causa di Francesco Monte : Francesco Monte a L’Isola dei Famosi: le parole di Nadia Rinaldi a Domenica Live La puntata di oggi di Domenica Live è iniziata con l’intervista a Nadia Rinaldi, la quale prima del confronto con Eva Henger, ha lanciato un innocuo seppur duro attacco alla redazione de L’Isola a causa di Francesco Monte. In realtà questa volta l’ex tronista di Uomini e Donne non aveva nessuna colpa, ma la bionda attrice era rimasta ...

