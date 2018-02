DOMENICA IN CON CRISTINA E BENEDETTA PARODI Anticipazioni | Ron e Lunetta Savino tra gli

Mirca Viola/ Squalificata da Miss Italia 1987 perché sposata e con un figlio torna in Tv (DOMENICA In) : Mirca Viola: la bellissima donna è rimasta nella storia per essere stata Squalificata da Miss Italia 1987 perché sposata e con un figlio torna ospite negli studi di Rai 1 (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 03:24:00 GMT)

Il film consigliato di oggi - DOMENICA 18 febbraio : The forgotten : Vi piacciono le trame fitte di mistero in cui il protagonista ha anni di ricordi ma le persone intorno a lui gli fanno credere che si è costruito tutto nella sua testa? Allora il film consigliato per voi, nella serata del 18 febbraio, è The forgotten, thriller fantascientifico interpretato dalla magnifica Julianne Moore. film consigliato: The forgotten The forgotten, film suggerito per la vostra prima serata, andrà in onda su Rai 4 (can. 21) ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA DOMENICA 18 febbraio : spettacolo con gigante maschile e staffetta 4×10 km di sci di fondo. Azzurri per stupire nel biathlon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di questa domenica 18 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà un’altra giornata tutta da vivere in nostra compagnia per non perdervi neanche un istante del darsi agonistico sulle nevi e sul ghiaccio sudcoreano. Si inizierà con il curling e l’Italia che andrà a caccia del riscatto affrontando la Gran Bretagna per sperare ancora nelle semifinali, a seguire il gigante maschile ...

“Barbara D’Urso? C’è chi…”. Guerra aperta tra Cristina Parodi e Carmelita. La conduttrice di DOMENICA In - senza troppi giri di parole - lancia la frecciatina al veleno. Ops! : Durante la puntata del 14 gennaio di Domenica In, Cristina e Benedetta Parodi hanno intervistato Alberto Angela, padre della divulgazione scientifica in Italia, che proprio in quei giorni ha festeggiato i suoi 89 anni e la sua lunga e straordinaria carriera televisiva costellata di successi, rivelando anche pagine poco conosciute della sua vita. Grande elogio da parte di Alba Parietti, che aveva chiesto di intervenire, dicendosi ...

Cristina Parodi : "A DOMENICA In intervistiamo Piero Angela - a DOMENICA Live c'è la donna con il seno più grande del mondo" : Cristina Parodi, ospite di Tv Talk nella puntata di sabato 17 febbraio su Rai3, parla di Domenica In e del competitor Domenica Live. Ecco le sue dichiarazioni. Cristina Parodi parla del ruolo di Benedetta a Domenica In Alla fine è durata poco la formula della co-conduzione con la sorella. Quanto le dispiace? "Moltissimo perché ci […]

Fabrizio Rossi - Fdi - DOMENICA a Roma per firmare il 'Patto con gli Italiani anti Inciucio' : Questo oltre che essere inaccettabile, è il solito malcostume e modo di fare politica che noi di Fratelli d'Italia non accettiamo. Pertanto con questa manifestazione, che ha fortemente voluto la ...

CRISTINA PARODI/ La conduttrice di DOMENICA In parla delle "confessioni" in tv (Tv Talk) : CRISTINA PARODI, conduttrice di Domenica In, sarà tra gli ospiti di Massimo Bernardini nella puntata di Tv Talk di oggi, sabato 17 febbraio 2018, in onda su Rai 3.

Turismo e escursioni : tanti eventi con guide AIGAE lungo tutto il territorio nazionale anche DOMENICA 18 Febbraio : Di seguito un comunicato stampa AIGAE in cui vengono esposti i tanti eventi con guide AIGAE lungo tutto il territorio nazionale anche Domenica 18 Febbraio. In Toscana escursione per innamorati in compagnia di un asino, in Abruzzo ci inoltreremo in boschi misti di faggio, nelle Marche il dominio dei panorami offerti dai Sibillini, in Emilia – Romagna un caffè al rifugio a due passi da un Lago Santo, in Lombardia gli incantevoli panorami delle ...

DOMENICA 18 febbraio il Kids Club di UCI Cinemas con Friendly Autism Screening : Domenica 18 febbraio, il Kids Club di UCI Cinemas raddoppia in 8 multisale del Circuito con le proiezioni Friendly Autism Screening, il sistema basato su...

Fino a DOMENICA a Parma continua la fiera 'T&O - Turismo e Outdoor' : La necessità di una nuova e unica manifestazione all'interno del sistema fieristico italiano che sia incentrata sugli sport outdoor, gli accessori e i veicoli ricreazionali è dimostrata anche dai ...

“Benedetta molla Cristina : ecco dove va”. Le sorelle Parodi si dividono. DOMENICA In - l’assenza della conduttrice più giovane si è fatta notare nella puntata scorsa. Ma nessuno poteva immaginare che sotto sotto ci fosse una ‘bomba’ del genere : Lo hanno chiamato ‘effetto Sanremo’, ma sta di fatto che è successo: la settimana scorsa Domenica In ha firmato il suo record stagionale nella puntata speciale andata in onda l’11 febbraio 2018. I dati di ascolto del Festival, ottimi per tutte le cinque serate, hanno travolto positivamente anche quelli della Domenica di Rai1, che ha toccato picchi come il 26,82% nella prima parte con 4,9 milioni di telespettatori, 23,16% ...

Musica e Medicina 2018 entra nel vivo - DOMENICA appuntamento con il buonumore : La rassegna Musica e Medicina 2018 entra nel vivo di sentimenti più positivi e gioviali con il 'buonumore' in ambito operistico. All'insegna del divertimento quindi il pomeriggio di domenica 18 ...

ANTONELLA CLERICI VIA DALLA RAI?/ DOMENICA In può convincerla a restare : gli scenari possibili : ANTONELLA CLERICI via DALLA RAI? Domenica In può convincerla a restare: gli scenari possibili sul futuro dell'amatissima conduttrice. Il contratto è in scadenza e ha nuove ambizioni...

FURORE CAPITOLO SECONDO - cast anticipazioni e trama della fiction in onda da DOMENICA 18 febbraio 2018 : anticipazioni fiction FURORE CAPITOLO SECONDO, da domenica 18 febbraio su Canale 5 A partire da domenica 18 febbraio andrà in onda, per otto settimane e in prima serata su Canale 5, il SECONDO CAPITOLO di FURORE, la fiction con protagonisti Massimiliano Morra, Adua Del Vesco, Francesco Ferdinandi e Raffaella Di Caprio. Scopriamo insieme che cosa succederà nella nuova produzione della Ares Film. Ancora ambientata a Lido Ligure e in particolare ...