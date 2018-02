Dj Fabo | ‘la vita più bella del mondo’ nelle parole della fidanzata Valeria “Così l’ho

ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2018) “Glielo avevo sempre assicurato che avrei rispettato la sua volontà: per me era un modo di restituirgli un po’ di quella dignità che il suo corpo impazzito gli toglieva ogni santo giorno rendendolo dipendente dai farmaci e dagli altri, straziato dai dolori, inchiodato dentro un letto”. La voce è quella diImbrogno,di Fabiano Antoniani, il djche il 27 febbraio 2017 ha scelto il suicidio assistito nella clinicaDignitas, in Svizzera. Anche lì come negli ultimi 25 anni, al suo fianco c’era lei, che ripercorre la loro storia in Prometto di perderti (Baldini&Castoldi, con Simonetta Voglino Levy. Prefazione di Roberto Saviano). Racconta la sua “piùdel mondo”, fatta di droghe e sregolatezza, di lavori in giacca e cravatta che non poteva sopportare. Del rapporto difficile col padre, dei loro sogni di una...