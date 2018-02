Disastro aereo in Iran | salvo un passeggero | ha perso il volo

meteoweb.eu

(Di domenica 18 febbraio 2018) Secondo quanto precisato dalla compagnia Aseman Airlines, sono 65 e non 66 le vittime delverificatosi in: uno dei passeggeri prenotati non è arrivato in tempo all’imbarco. Il bilancio è ancora provvisorio, tanto che la compagnia ha precisato che “date le circostanze speciali sulla regione“, tra avverse condizioni meteo e natura impervia del terreno, “ancora non abbiamo accesso al luogo dello schianto e pertanto non possiamo accuratamente e con certezza affermare la morte di tutti i passeggeri a bordo dell’“. L'articoloinun, hailsembra essere il primo su Meteo Web.