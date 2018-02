«Detto Fatto» | i tutorial della settimana dal 19 al 23 febbraio

Fontana delusa : 'Le gambe hanno Detto stop e ho fatto da spettatrice' : 'Le gambe hanno detto basta, non ne avevo più. Ho dovuto guardare dalle retrovie, ho dovuto fare da spettatrice e non da concorrente'. Arianna Fontana ha ancora il fiatone dopo la finale olimpica ...

Detto Fatto - tutti gli appuntamenti della settimana : Caterina Balivo e tutto il team di Detto Fatto sono pronti per una nuova settimana ricca di tutorial e di consigli preziosi, ogni pomeriggio, dalle 14:00, su Rai 2....

Caterina Balivo pronta per un nuovo programma dopo Detto Fatto? : Detto Fatto: Caterina Balivo condurrà un altro programma? Un anno d’oro per Caterina Balivo. La stagione 2017/18 per la conduttrice partenopea è stata segnata da trionfi e novità. La nascita della piccola Cora, lo scorso agosto, è stata seguita da una serie di successi lavorativi. Detto Fatto continua infatti a portare a casa ottimi ascolti e presto per la 37enne di Aversa potrebbe aprirsi una nuova esperienza lavorativa con un programma ...

“Un posto sul trono…”. Uomini e donne - la notizia è succulenta : sembra che Maria abbia fatto di tutto per averlo su quella ‘sedia’ ma che lui - troppo confuso dalla celebrità post Grande Fratello (Vip) - abbia Detto di no. Ora - però - è pentito della risposta troppo istintiva e vorrebbe tornare sui suoi passi… Troppo tardi? : Il Grande Fratello Vip è finito da qualche mese ma i vip che hanno partecipato stanno ancora cavalcando l’onda delle ospitate. Anche Jeremias Rodriguez che, di recente, è stato ospite della rubrica online Raccontami su 361 Magazine, di Elenoire Casalegno, è tornato a parlare della sua esperienza del reality. E anche del dopo. “Al giudizio della gente – ha fatto sapere Jeremias Rodriguez – mi sono abituato ma non posso dire che non fa ...

Dj Fabo - poche ore al verDetto per Cappato : 'Ho fatto il mio dovere' : MILANO poche ore al verdetto. 'Sono sereno perché sono consapevole di aver fatto tutto quello che era nelle mie facoltà. Ho fatto il mio dovere e sono determinato, qualunque sia l'esito del processo. ...

Detto Fatto - anticipazioni : le puntate dal 12 al 16 febbraio : "Detto Fatto", il factual show che anima i pomeriggi di Rai2, è pronto per una nuova entusiasmante settimana in compagnia di Caterina...

Detto Fatto – La settimana dal 12 al 16 febbraio – Dopo Sanremo - tanti nuovi tutorial : Nuova settimana della nuova edizione di “Detto Fatto“, il programma factual di Rai2 condotto da Caterina Balivo, tornata Dopo una permanenza di tre settimane della brava Serena Rossi. Vi anticipiamo alcuni dei tutorial che vedremo I tutorial della settimana Lunedì 12 febbraio – Caterina Balivo sarà pronta a commentare insieme ai tutor, agli opinionisti d’eccezione e a Giovanni Ciacci tutti i […] L'articolo Detto Fatto – ...

«Detto Fatto» - i tutorial della settimana dal 12 al 16 febbraio : Non potevano mancare i dolci per il "Martedì Grasso" e per questo tornerà il campione del mondo del cioccolato Davide Comaschi , che realizzerà degli squisiti ravioli fritti e farciti, con una golosa ...

“Caso Francesco Monte? Ora dico la mia”. Isola dei Famosi - parla De Martino. Stefano è voluto uscire allo scoperto e ha fatto sapere a tutti il suo pensiero su cosa è successo al suo ex cognato. Cosa ha Detto : La sua opinione conta qualCosa, sì. E se a parlare del caso Francesco Monte è Stefano De Martino, allora pesa ancora di più. L’inviato dell’Isola dei Famosi ha confessato a Verissimo di essere davvero dispiaciuto, rimarcando che l’assenza dell’ex tronista di Uomini e Donne si fa sentire in Honduras. L’ex marito di Belen Rodriguez è mortificato anche per l’intera vicenda che ha travolto il programma nel quale sta lavorando. Le accuse di ...

Isola dei Famosi - parla l'ex di Paola di BeneDetto : "Perché mi hai fatto questo?" : Ora che Francesco Monte non è più un concorrente dell' Isola dei Famosi , il suo rapporto con Paola Di Benedetto ha subito un brusco arresto. Per froza di cose, i due - se vorranno - dovranno ...

Michelle Hunziker ‘copia’ Anna Tatangelo a Sanremo : a Detto Fatto si accende la polemica : Michelle Hunziker e Anna Tatangelo: Giovanni Ciacci mette a confronto le dediche a Sanremo La dedica di Michelle Hunziker al marito Tomaso Trussardi è stato uno dei momenti più chiacchierati della prima serata di Sanremo 2018. Tanti hanno apprezzato il dolce gesto ma non è mancato chi ha storto il naso. Come Giovanni Ciacci, l’esperto […] L'articolo Michelle Hunziker ‘copia’ Anna Tatangelo a Sanremo: a Detto Fatto si ...

Detto Fatto in diretta per 4 giorni per commentare Sanremo 2018 : Detto fatto eccezionalmente in diretta per 4 giorni consecutivi grazie al Festival di Sanremo 2018. Ecco tutte le anticipazioni sul factual show di Rai2 condotto da Caterina Balivo e in onda dalle 14 alle 16.30. Detto fatto in diretta dal 6 al 9 febbraio 2018 Detto fatto, in occasione del 68° Festival di Sanremo, sarà in […] L'articolo Detto fatto in diretta per 4 giorni per commentare Sanremo 2018 proviene da Gossip e Tv.

Detto Fatto – La settimana dal 5 al 9 febbraio – Sempre in diretta per commentare Sanremo : Nuova settimana della nuova edizione di “Detto Fatto“, il programma factual di Rai2 condotto da Caterina Balivo, tornata dopo una permanenza di tre settimane della brava Serena Rossi. Vi anticipiamo alcuni dei tutorial che vedremo I tutorial della settimana Lunedì 5 febbraio – Tornerà lo speziale Luca Bonafini che illustrerà tre antiche ricette imparate dai monaci, a base di eucalipto. […] L'articolo Detto Fatto – La ...