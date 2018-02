Derby alla Juve - 0-1 con il Toro Ma Higuain s’infortuna Video Napoli 1-0 alla Spal|Classifica Ora Atalanta-Fiorentina 0-1 : Il Pipita costretto a lasciare il campo dopo un quarto d’ora per uno scontro con Sirigu. Al suo posto entra Bernardeschi che serve l’assist della rete decisiva

Derby alla Juve - 0-1 con il Toro Ma Higuain s’infortuna Video Napoli 1-0 alla Spal|Classifica Ora Atalanta-Fiorentina 0-0 : Il Pipita costretto a lasciare il campo dopo un quarto d’ora per uno scontro con Sirigu. Al suo posto entra Bernardeschi che serve l’assist della rete decisiva

Derby alla Juve - 0-1 con il Toro Ma Higuain s’infortuna Video Napoli primo : 1-0 alla Spal Vince il Beneveneto|Classifica : Il Pipita costretto a lasciare il campo dopo un quarto d’ora per uno scontro con Sirigu. Al suo posto entra Bernardeschi che serve l’assist della rete decisiva

Calcio : Derby alla Juve - Torino ko 1-0 : ANSA, - Torino, 18 FEB - Il derby della Mole va alla Juventus che scavalca il Napoli e si riporta momentaneamente in testa alla classifica. Decide l'incontro una rete di Alex Sandro al 33' del primo ...

Calcio : Derby alla Juve - Torino ko 1-0 : ANSA, - Torino, 18 FEB - Il derby della Mole va alla Juventus che scavalca il Napoli e si riporta momentaneamente in testa alla classifica. Decide l'incontro una rete di Alex Sandro al 33' del primo ...

Higuain ko alla caviglia : abbandona il Derby dopo 14' - Juve in ansia : Il Pipita paga uno scontro con Sirigu al 3'. Fuori Mandzukic, Dybala resta in panchina: Allegri non lo rischia con 75' da giocare

Il Derby della Mole va alla juventus : 0-1 : Partita brillante nel primo tempo. Punto di svolta con il gol di Alex Sandro che frena l'entusiasmo dei granata. Nel secondo tempo la Juve amministra il vantaggio. Unico problema per Allegri l'infortunio di Higuain dopo 15 minuti

Alla Juve Derby della Mole e primato : La stracittadina si tinge di bianconero ma in campo c’è stato un grande Toro. La Juventus si impone nel derby

Calcio - Derby della Mole alla Juve : 0-1 : 14.31 La Juventus vince 1-0 il derby con il Torino e per il momento è in vetta. Gara vivace con un primo tentativo di Higuain fermato da Sirigu. L'argentino si fa male e uscirà al 15'.Replica il Toro:Obi serve Belotti che,solo davanti a Szczesny, sbaglia il controllo.Al 33' il subentrato Bernardeschi serve Alex Sandro ed è vantaggio Juve.Mazzarri inserisce Niang, Allegri Dybala,ma il Toro risente dello svantaggio.Nella fase finale i granata ...

Higuain ko alla caviglia : abbandona il Derby dopo 14' - mazzata per la Juve : Il Pipita paga uno scontro con Sirigu dopo 3'. Fuori Mandzukic, Dybala resta in panchina: Allegri non lo rischia con 75' da giocare

Non solo Gallo-Pipita Tra Toro e Juve è Derby alla livornese : Torino - Non è più il tempo del derby da interpretare come una «sfida tra il popolo e il padrone». Ci aveva provato Mihajlovic alla vigilia del match di andata ricevendone in cambio un pugno di mosche (4-0 per la Juventus), mentre Mazzarri vuole normalizzare il tutto: «La troppa foga non va bene. La cattiveria agonistica deve essere sempre incanalata nelle regole del calcio: in settimana ne ho parlato con ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : continua la fuga del Catania. Cade nel Derby il Rapallo : Iniziato il girone di ritorno nella Serie A1 di Pallanuoto femminile: Catania riprende da dove aveva interrotto ogni discorso e vince in casa della Florentia con il nettissimo punteggio di 4-16. Non approfitta del turno di riposo di Padova il Rapallo, che perde nel derby in casa di Bogliasco per 9-6 e non solo fallisce l’aggancio al secondo posto, ma viene agganciato al terzo da Roma, vittoriosa 2-7 in casa del Cosenza, e da Milano, ...

Derby Torino-Juventus : oggi il via alla vendita libera dei biglietti : La Maratona però è già sold-out e anche in Primavera restano pochissimi biglietti: il mondo granata, all'appuntamento con i cugini bianconeri, proprio non vuole mancare. Tags: Torino , Juventus , ...

Pallavolo : serie B - il Castelbellino fa suo il Derby con le anconetane : Cerusico MVP: Canonico Per la cronaca, nel primo set Ancona parte meglio e allunga sulle padrone di casa, ma una sconvolgente serie di battute vincenti di Verdacchi riporta in vantaggio la ...